日媒：IOC主席盼疫情趨緩 東奧場館開放觀眾進場

中央社 / 東京15日專電
東奧開幕在即。 歐新社
東奧開幕在即。 歐新社

日本TBS電視台新聞網報導，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫昨天拜會日本首相菅義偉時說，盼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改善時，東奧場館能開放觀眾入內。

巴赫（Thomas Bach）14日在首相官邸（行政中心）與菅義偉會談時表示，這次東京奧運就各種意義上來說，將會是一場歷史性的奧運。他呼籲各界能合作，讓東奧成功舉行。

報導說，有關東奧是否開放觀眾進場觀賽，多名知情人士透露，巴赫會談時向菅義偉表示，盼疫情改善時，能開放觀眾進場，希望日方能將此納為考量。

菅義偉表示，如果疫情發生大變化，考慮再度召開五方會談進行討論，這是五方會談所達成的協議事項。

五方會談是國際奧林匹克委員會、國際帕拉林匹克委員會、東奧組織委員會、日本政府、東京都政府舉行會談。

受到疫情擴大的影響，目前首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）以及北海道、福島縣已決定採閉門賽，不開放觀眾進場。

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