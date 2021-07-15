國際奧會主席巡視選手村 稱東奧防疫規定發揮作用

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天在巡視選手村後表示，東京奧運的防疫規定「發揮作用」，與此同時，東京都卻通報1月以來最高單日新增確診病例數。

距離東京奧運開幕只剩下一個多星期，由於疫情的關係，本屆奧運賽事多閉門舉行，主辦單位堅稱只要選手、官員和媒體記者遵守嚴格的防疫規定，奧運賽事可以安全地舉行。

不過，一名奧運選手在日本檢測出陽性，連同5名奧運工作人員也篩檢出陽性。東京都則通報新增1308起確診病例。

巴西奧運柔道代表隊下榻的日本旅館有8名工作人員檢測出陽性，俄羅斯7人制橄欖球代表隊的工作人員篩檢出陽性後送醫。

巴赫表示，今天上午巡視奧運選手村讓他確信防疫規定有「到位」，且正在發揮作用和落實執行。

巴赫和東京都知事小池百合子會面時談到：「我們可以看到和確信，所有的代表隊都遵守並支持這些規定，因為他們知道保持安全符合他們自身利益。」

「這符合他們的利益，並和東京都的民眾團結一致。」

東京都現在實施緊急事態宣言，將持續到奧運結束之後，酒精類飲料的販售，以及餐廳營業時間都受到限制。

東京奧運暨帕運組織委員會表示，選手、臨時工作人員和奧運幕僚人員在內等6人在13日和14日檢測出陽性。但未透露6人的身分。