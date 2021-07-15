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疫情取消頒獎者 東奧新規獎牌自己拿起來戴
已延期一年的東京奧運至今仍受到新冠肺炎考驗，主辦方祭出許多措施防堵疫情，不過今天國際奧會（IOC）主席巴赫再宣布，為了減少人與人接觸的機會，頒獎時將捨棄由嘉賓替選手戴上獎牌的傳統，選手須自行掛上獎牌。
巴赫今日於接受訪問時宣布東奧將改變頒獎方式，他說：「獎牌不會由負責頒獎的嘉賓替選手掛在脖子上，會改為用托盤將獎牌遞給運動員，並由運動員自行將獎牌拿下來，而且負責將獎牌放到托盤上的工作人員也必須戴好消毒過的手套，以確保除了奪牌的運動員之外沒有人碰過獎牌。」
東京奧運一波三折，原先認為延期一年，疫情可能趨緩，賽事有望正常舉行，但東京疫情目前仍然嚴峻，國際奧會只好祭出多項防疫措施，甚至限制選手出入選手村，期盼消弭各界對舉辦奧運可能引發疫情延燒的疑慮。
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