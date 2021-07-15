快訊

江宏傑福原愛是好典範？專家：離婚處理妥不妥將影響孩子

國產疫苗受試者確診？ 高端證實：資料已送衛福部

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情取消頒獎者 東奧新規獎牌自己拿起來戴

聯合新聞網 / 綜合報導
東京奧運獎牌。 路透
東京奧運獎牌。 路透

已延期一年的東京奧運至今仍受到新冠肺炎考驗，主辦方祭出許多措施防堵疫情，不過今天國際奧會（IOC）主席巴赫再宣布，為了減少人與人接觸的機會，頒獎時將捨棄由嘉賓替選手戴上獎牌的傳統，選手須自行掛上獎牌。

巴赫今日於接受訪問時宣布東奧將改變頒獎方式，他說：「獎牌不會由負責頒獎的嘉賓替選手掛在脖子上，會改為用托盤將獎牌遞給運動員，並由運動員自行將獎牌拿下來，而且負責將獎牌放到托盤上的工作人員也必須戴好消毒過的手套，以確保除了奪牌的運動員之外沒有人碰過獎牌。」

東京奧運一波三折，原先認為延期一年，疫情可能趨緩，賽事有望正常舉行，但東京疫情目前仍然嚴峻，國際奧會只好祭出多項防疫措施，甚至限制選手出入選手村，期盼消弭各界對舉辦奧運可能引發疫情延燒的疑慮。

東奧萬花筒 2020東京奧運

相關新聞

籃球／勒夫年薪破3千萬美元 卻被阿根廷41歲老將史柯拉打爆

東京奧運籃球熱身賽美國隊苦吞2連敗後，昨終於以28分之差擊敗阿根廷，不過陣中NBA騎士隊的明星前鋒勒夫（Kevin Love）表現不佳，只有1分4籃板，遭已退出NBA、且高齡41歲老將的史柯拉（Lui

田徑／接班世界最快男人封號？美國布魯梅爾百米再破10秒

美國飛毛腿布魯梅爾（Trayvon Bromell）今年跑出男子100公尺最佳成績，他在鑽石聯賽英國蓋茨黑德站跑出9秒98，本季6度衝破10秒大關，有望問鼎東京奧運百米金牌，成為接班三屆奧運金牌柏特之

疫情取消頒獎者 東奧新規獎牌自己拿起來戴

已延期一年的東京奧運至今仍受到新冠肺炎考驗，主辦方祭出許多措施防堵疫情，不過今天國際奧會（IOC）主席巴赫再宣布，為了減少人與人接觸的機會，頒獎時將捨棄由嘉賓替選手戴上獎牌的傳統，選手須自行掛上獎牌。

東奧開幕在即 日律師向東京都提出停辦連署

日本律師聯合會前會長宇都宮健兒，先前在網路上發起停辦東奧及帕運連署活動，共獲逾45萬人響應，他今天向主辦城市東京都政府提...

東京奧運外國選手新增1例染疫 未公布國籍

日本東京奧運暨帕運組織委員會今天表示，前來日本參賽的外國選手新增1例確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但未公...

東京疫情未降溫 巴西奧運團入住飯店爆群聚感染

日本地方官員今天表示，巴西柔道國家代表隊入住的日本飯店通報COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染，至少8名工作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。