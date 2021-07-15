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田徑／接班世界最快男人封號？美國布魯梅爾百米再破10秒

聯合新聞網 / 綜合報導
布魯梅爾。 美聯社
布魯梅爾。 美聯社

美國飛毛腿布魯梅爾（Trayvon Bromell）今年跑出男子100公尺最佳成績，他在鑽石聯賽英國蓋茨黑德站跑出9秒98，本季6度衝破10秒大關，有望問鼎東京奧運百米金牌，成為接班三屆奧運金牌柏特之後，榮膺「世界最快男人」封號。

25歲的布魯梅爾先前在摩納哥站僅以10秒01排名第五，不過他隨即在英國站展現最速男的名號，以9秒98順利奪冠。今年6月初他更以9秒77打破個人生涯最佳紀錄，成為史上第九位跑入9秒80內的選手。

其實2014年時未滿20歲的布魯梅爾就已跑出9秒97，為史上最年輕跑進9字頭的超級新秀，隔年他更跑出9秒76，不過當時由於超風速的緣故紀錄未獲承認。

儘管外界看好這名超級新星，他的奧運之路並不順遂。2016年里約奧運時他表現大失常，只得到第八名，甚至在後來的接力賽中受傷，之後兩度今出開刀房。而過去3屆奧運男子百米金牌得主都是由牙買加「閃電」波特（Usain Bolt）包辦，但今年他已退休不會再參賽，因此布魯梅爾能否奪下奧運男子百米金牌，開創屬於他的王朝，各界將拭目以待。

東奧萬花筒 東奧焦點選手 2020東京奧運

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