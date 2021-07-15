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籃球／勒夫年薪破3千萬美元 卻被阿根廷41歲老將史柯拉打爆

聯合新聞網 / 綜合報導
史柯拉雖已41歲，仍是阿根廷絕對主力，還打爆美國隊年薪破3千萬的騎士隊明星前鋒勒夫。 美聯社
史柯拉雖已41歲，仍是阿根廷絕對主力，還打爆美國隊年薪破3千萬的騎士隊明星前鋒勒夫。 美聯社

東京奧運籃球熱身賽美國隊苦吞2連敗後，昨終於以28分之差擊敗阿根廷，不過陣中NBA騎士隊的明星前鋒勒夫（Kevin Love）表現不佳，只有1分4籃板，遭已退出NBA、且高齡41歲老將的史柯拉（Luis Scola）打爆。

先前勒夫就因本季在騎士表現不佳，被批評不應入選美國隊，現在東京奧運熱身賽開打，勒夫也沒打出他年薪3126萬美元（約8.7億台幣）的價值。美國首戰對上奈及利亞的比賽中僅上場3分鐘就有3次犯規，且得分掛蛋，第二場與澳洲交手更直接被棄用。昨日對戰阿根廷的比賽中好不容易重拾機會，但上場12分鐘僅繳出1分、4籃板、3助攻。

而與勒夫同為大前鋒的史柯拉雖已高齡41歲，仍展現得分高效率，上場時間僅18分鐘便攻下16分，還有5個籃板、2次助攻。就連美國隊總教練波帕維奇（Gregg Popovich）都盛讚：「史柯拉是個很棒的球員，他很喜歡打球，從他身上，可以以看到籃球這項運動的縮影，史柯拉和阿根廷隊都很特別。」

東奧籃球 2020東京奧運 Kevin Love Luis Scola

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