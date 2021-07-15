快訊

7月26日解除三級警戒？ 衛福部：並非不可能

67億疫苗錢花哪去？審計長稱機密拒答 立委批：有哪個國家像這樣？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東奧日本柔道選手辛苦減重 守住5％體重的飲食秘密曝光

聯合新聞網 / 綜合報導
阿部一二三在資格賽中擊敗對手丸山，成為日本柔道代表。圖擷取自IG
阿部一二三在資格賽中擊敗對手丸山，成為日本柔道代表。圖擷取自IG

日本男子柔道代表選手阿部一二三，去年在奧運代表資格戰中，與對手丸山城志郎纏鬥24分鐘，最後擊敗對方獲得奧運資格。如今日本媒體也報導，阿部之所以能夠脫穎而出，與他調整飲食控管有關。

根據日本媒體「スポニチ」報導，阿部一二三在去年12月贏得男子柔道66公斤量級的代表決賽，獲得進軍奧運的資格。由於在競技之中，體重較重在對戰時相對有利，但是太重又會被排在其他量級之下，因此如何在賽前做到重量控管，便是一大學問。

報導指出，以男子柔道66公斤量級而言，在前一天確認選手達66公斤的範圍後，比賽當日可允許再多百分之五的體重，也就是69.3公斤。阿部平常的體重落在71至72公斤左右，因此在事前接受「味之素勝利專案（Victory Project）」成員栗原秀文的指導控制飲食，攝取氨基酸性的營養食品，並在體內儲存活動肌肉所需的肝糖等等，讓自己在減重的同時，也能打造強健的身體。

在栗原的幫助下，阿部成功於賽前讓體重達標。除了成功獲選奧運代表之外，今年4月參加辦在土耳其的柔道大賽（Judo Grand Slam Antalya），同樣擊敗眾家好手奪得金牌。目前阿部也以同樣的方式持續調整，為的就是等奧運正式開幕，能夠再添得好成績。

阿部一二三（左二）在四月的柔道大賽獲得金牌。圖擷取自IG
阿部一二三（左二）在四月的柔道大賽獲得金牌。圖擷取自IG

東奧焦點選手 2020東京奧運 柔道

延伸閱讀

田徑／日本奧運代表田中希實 刷新3000公尺日本紀錄！

空手道／隔圍牆與妻兒相見 王翌達帶家人支持拚東奧

籃球／傳比爾進入健康安全協議 奧運出賽狀態成未知數

【東奧幕後】史上最「冷清」奧運 難成為日中韓朝的和解舞台

相關新聞

籃球／傳比爾進入健康安全協議 奧運出賽狀態成未知數

據《美聯社》報導，目前人正參與美國隊集訓的巫師後衛比爾（Bradley Beal）進入了健康安全協議，這也可能使比爾錯過奧運。比爾將會在未來幾天做一系列的檢驗，檢測結果將會決定比爾是否會繼續留在美國隊

東奧日本柔道選手辛苦減重 守住5％體重的飲食秘密曝光

日本男子柔道代表選手阿部一二三，去年在奧運代表資格戰中，與對手丸山城志郎纏鬥24分鐘，最後擊敗對方獲得奧運資格。如今日本媒體也報導，阿部之所以能夠脫穎而出，與他調整飲食控管有關。

東奧聖火台將設於臨海副都心 為防疫擬籲別來看

日本東京奧運開幕倒數計時，但東京疫情升溫，昨天一口氣新增上千例確診；東奧聖火台規劃將在開幕式點火後設置在臨海副都心地區，...

田徑／日本奧運代表田中希實 刷新3000公尺日本紀錄！

7/10 在北海道的一場 3000公尺賽事，田中希實 以8分40秒84，更新自己一年前創下的日本紀錄！（圖片來源：ekiden news） 7/10（六）在北海道網走市的一場3000公尺競賽，奧

【東奧幕後】史上最「冷清」奧運 難成為日中韓朝的和解舞台

2018年韓國平昌冬奧，當時首相安倍晉三為了朝鮮半島和平，應南韓總統文在寅之請，特別參加。今年文在寅也應該投桃報李，前來東京參加夏季奧運才對。但前任日相給的8秒鐘屈辱和現任日相的左閃右躲，讓他對出席這次東奧態度保留…

網球／費爸膝蓋問題缺席東奧 無緣挑戰生涯「金滿貫」

里約奧運就因膝傷缺席的網壇名將「瑞士特快車」費德勒，昨天宣布因膝蓋狀況，必須缺席廿三日開幕的東京奧運，無緣成為瑞士奧運代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。