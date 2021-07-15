東奧日本柔道選手辛苦減重 守住5％體重的飲食秘密曝光

日本男子柔道代表選手阿部一二三，去年在奧運代表資格戰中，與對手丸山城志郎纏鬥24分鐘，最後擊敗對方獲得奧運資格。如今日本媒體也報導，阿部之所以能夠脫穎而出，與他調整飲食控管有關。

根據日本媒體「スポニチ」報導，阿部一二三在去年12月贏得男子柔道66公斤量級的代表決賽，獲得進軍奧運的資格。由於在競技之中，體重較重在對戰時相對有利，但是太重又會被排在其他量級之下，因此如何在賽前做到重量控管，便是一大學問。

報導指出，以男子柔道66公斤量級而言，在前一天確認選手達66公斤的範圍後，比賽當日可允許再多百分之五的體重，也就是69.3公斤。阿部平常的體重落在71至72公斤左右，因此在事前接受「味之素勝利專案（Victory Project）」成員栗原秀文的指導控制飲食，攝取氨基酸性的營養食品，並在體內儲存活動肌肉所需的肝糖等等，讓自己在減重的同時，也能打造強健的身體。

在栗原的幫助下，阿部成功於賽前讓體重達標。除了成功獲選奧運代表之外，今年4月參加辦在土耳其的柔道大賽（Judo Grand Slam Antalya），同樣擊敗眾家好手奪得金牌。目前阿部也以同樣的方式持續調整，為的就是等奧運正式開幕，能夠再添得好成績。