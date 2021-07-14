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籃球／不滿記者提問 波總連問5次：可以讓我把話說完嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
里拉德（左）與波波維奇（右）賽後談熱身賽2連敗，波總一度與記者槓上。 美聯社
里拉德（左）與波波維奇（右）賽後談熱身賽2連敗，波總一度與記者槓上。 美聯社

欲前往東京爭冠的美國夢幻隊熱身賽卻苦吞2連敗，《The Athletic》記者瓦登（Joe Vardon）在賽後記者會對里拉德（Damian Lillard）的問題讓波波維奇（ Gregg Popovich）大感不悅，一度中斷對方問題，狂問5次「可以讓我把話說完嗎？」

沒有全勝就算失敗，備受期待的美國夢幻隊卻在熱身賽遭遇滑鐵盧，先是以87：90不敵奈及利亞，昨又以83：91輸給澳洲，記者瓦登於記者會向里拉德問道：「以前的美國隊在國際賽總能打爆對手，而今卻打得相當艱難，甚至輸球，你有什麼看法？」里拉德則回應：「現在其他國家也有許多NBA好手，跟以前的時代不一樣了。」

而一旁的波波維奇似乎也有話想說，「讓我回答你這個問題，你所謂的『打爆』在過去從未發生過，我不懂你這幾天為何要重複這個問題。」此時瓦登接過麥克風回應，而波波維奇立馬打斷對方，重複了5次「可以讓我把話說完嗎？」後，表示：「你所謂的打爆，完全沒有在尊重其他隊伍，我之前早說過了，我們的國際賽時力與至少4、5個國家都相差不遠，而好的隊伍是不會被打爆的，或許國際賽偶爾會有一兩場大比分差的比賽，但整體並不存在誰被誰打爆，所以你的言論是錯的。」

外國網友的評論呈現兩極，有人同意波波維奇所述，認為現今包括字母哥、約克奇（Nikola Jokic）、安比德（Joel Embiid）都不是美國人，而他們都是這幾年MVP的大熱門，籃球已經不只是美國人的運動了，也有人反駁波波維奇的說法，表示「表示倫敦奧運贏奈及利亞80幾分還不算『打爆』嗎？」

東奧籃球 2020東京奧運 Gregg Popovich

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