跳遠／從麥當勞店員跳進奧運 Burks超勵志的追夢旅程

圖/ 取自 Quanesha Burks Twitter

美國奧運選賽裡藏著許多故事，不僅有懷孕的媽媽及許多背後有著不同故事的運動員，一同在這裡爭取他們的最高榮耀－奧運。而其中就包括了 26 歲的美國跳遠女將 Quanesha Burks 。

圖/Charlie Riedel

在Burks成為一名職業運動員前，她在家鄉阿拉巴馬州特塞爾的麥當勞工作，這個僅擁有 14,000 人的小鎮，也是她長大的地方，她每天凌晨 4:30 起床，帶著她的祖母去當地療養院工作，接著回來叫醒家裡的妹妹們，讓她們為上學做好準備，送他們去上課，放學後就是練習與打工。Burks 表示：「當我在麥當勞工作時，我認為這是有史以來最好的工作，儘管知道每兩週才能賺 100 美元，但我每天上班都很開心。」她每天需要從下午 4 點工作到晚上 10 點，週末她要上早班，將賺來的錢幫助祖母還清汽車保險。

在高中時，她發現她的同學們透過體育成績來爭取大學獎學金的方式進入大學，她的朋友鼓勵她去打籃球、短跑及跳遠，結果在 2012 年 USATF 全國少年奧林匹克田徑錦標賽上三級跳中拿下銅牌，儘管擁有相當優異的體育成績，但Burks為了養家餬口差點錯失大學獎學金。因為優秀的成績表現，吸引不少大學前來招募，但Burks為了養家餬口，不是在工作就是在去工作的路上，這讓她差點錯失了改變人生的機會，密西西比州立大學教練Steve Dudley曾因在家裡找不到Burks而去她打工的地方等到他休息時才和她交談，阿拉巴馬州教練Miguel Pate曾在她開車時多次打電話給她。

「實際上，到最後 Pate 教練不得不叫上我的高中教練 Kenny Lopez 與輔導員一起坐下來談，才能讓我了解我的生活會因為這而改變，而我也不需要繼續在麥當勞裡工作。」Burks 説道。高中畢業後，她辭掉了麥當勞工作，這時她已經獲得 11 個州冠軍，其中包括 100 米、跳遠、三級跳遠等獎項，她成為了家中第一個上大學的人，並寫下校史紀錄獲得了全美榮譽並贏得 2015 年 NCAA 戶外、2016 年 NCAA 室內跳遠冠軍。而她也迎來人生第二份工作－職業運動員。

圖/ HARTSELLE

然而過去幾年作為職業運動員對她可說是相當不容易，2018 年，她在世界室內田徑錦標賽中以 0.04 米之差的距離獲得第四名錯過了頒獎台，隔年就在美國戶外田徑錦標賽前的一週，她失去了她 “生命中唯一的父親” ，她的祖父。在祖父下葬後的兩天，她登上飛往 Des Moines 的班機參加了比賽，或許是受到祖父離世的影響，導致她無緣參加世錦賽。

而 Burks 並沒有低潮太久，隨即在 2020 年獲得美國室內賽的冠軍，卻因為 COVID-19 的流行，導致在中國南京舉辦的世界田徑室內錦標賽被迫取消，無緣前往。疫情期間，她與大部分田徑運動員一樣，持續訓練，直到今年二月份她的股骨出現骨挫傷，導致她 11 週無法跑步或跳躍。她說：「感覺好像所有的困難都對我不利，在受傷期間，我的教練告訴我，他不知道我的身體是否能夠參加試訓。醫生也無法保證我是否能即時回歸，甚至許多專家們，他們對我根本不抱希望。」

儘管 Burks 面臨著眾多的質疑，但她回到她當時爭取大學獎金的初心，就是先設定目標，然後盡力去做到！儘管她的傷勢仍相當嚴重，但就在三週前，在加利福尼亞州的一次比賽上以 6.85 米寫下賽季最佳成績，朝著目標慢慢前進，雖然她以 6.93 米個人最佳成績進入選拔賽，但自 2015 後，她就再也沒有跳出這項紀錄。而此時她的美國排名僅是第 11 名。而就在美國奧運選拔賽中，首輪資格賽，她成功的以第一跳就以場上第二佳的成績進入決賽中，而在接下來的決賽，她遇到了一些困難在前幾次跳躍雖然有不錯的成績，但這不足以讓她取得奧運的門票，終於在第五輪，她以 6.96 米創下個人最佳，從第六名躍升至第三名，成功拿下奧運代表隊的門票！

圖/ USA TODAY Sports

賽後，Quanesha Burks 接受訪問她表示：「這是一段漫長旅程，一切都從一個在麥當勞工作的小女孩開始，而如今我已經站在這裡。或許我至今仍被忽視，但沒有關係，因為我知道這一切都是源自於你的信心，我成功站在這裡是我的心態與我的決心。」

責任編輯：Ian

新聞來源：Yahoo Sports

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