東奧選手不准外食 廚師苦思日本在地美味

即使在平常時，餵飽奧運選手也是一件龐大差事，來自全世界的選手每天吃掉上萬份餐點。但2020年東京奧運在嚴格的防疫規定下，選手們不准到外面餐廳用餐，讓廚師倍感壓力。

由於選手禁止外食，品嘗日本在地美味的機會只能靠選手村廚師。東奧餐飲部門高層山根對法新社表示：「我認為我們有很大的責任，我們希望他們享受（日本美食），但壓力很大。」

廚師們的任務沉重，選手村同時間可容納1萬8000人用餐，自助餐廳每天要供應多達4萬8000份餐點，部分餐廳甚至24小時開放。

嚴格的防疫規定，禁止選手前往選手村、訓練場所和比賽場地以外的地點。

主辦方因此提供700道菜單選擇，主要供餐的2層樓自助餐廳有3000個座位，尖峰時段出動2000名工作人員，以滿足所有選手的味蕾。

菜單大致上可分為3類，分別為西式、和式，以及涵蓋中式、印度和越南的亞洲地區飲食。

由於日本美食揚名國際，餐廳供應不少日式餐點。山根表示，重點不是高級料理，而是庶民美食，像是拉麵、烏龍麵都在其中。拉麵供應醬油和味噌這兩種最受歡迎的口味。

不過，熱愛日本美食的饕客選手可能要失望了，選手村不提供生魚片。基於安全規定，壽司的材料只能有煮熟的蝦子、罐頭鮪魚、小黃瓜和醃梅子。

但許多人喜愛的炙燒和牛以及天婦羅都在菜單上。關西的特色美食大阪燒與章魚燒，以及關東煮，都能讓選手嘗鮮。

選手村使用的食材來自日本47個都道府縣，包括受到2011年大地震、海嘯與核災侵襲的地區，以符合東奧「復興奧運」的主旨。