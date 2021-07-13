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網球／退賽名單再加一 前美網冠軍安德里斯庫不打東奧
日本近日疫情又升溫，已有不少網球名將因安全問題著想宣佈退賽，今加拿大女網好手安德里斯庫（Bianca Andreescu）也在社群網站上發布退賽消息，表示「這是對自己最好的決定。」
安德里斯庫寫道：「我要宣布一件令人遺憾的消息，我將退出本屆東京奧運的女網賽事，替母國加拿大出征一直是我從小的夢想，但我們現在面對的挑戰者是流行病，我認為這是對自己最好的決定，期待未來在聯邦盃以及2024的巴黎奧運再會。」
曾於2019年贏下美國網球公開賽冠軍的安德里斯庫目前世界排名第5，在最近的溫網賽事中於第一輪被爆冷淘汰。
除了安德里斯庫，美國的小威廉絲（Serena Williams）也在6月底時放棄進軍東奧，羅馬尼亞的哈蕾普（Simona Halep）則因小腿傷勢無法與會。
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