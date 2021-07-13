東奧足球賽是否開放觀眾 宮城縣與仙台市不同調

日本東京奧運考量防疫，有6地賽事決定採無觀眾閉門賽。舉辦足球賽的宮城縣昨天表示，若防疫措施未升級，仍將開放觀眾；但縣內最大都市仙台市今天強力呼籲改採閉門賽。

考量2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，東奧在首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）、北海道與福島縣等6都道縣舉辦的賽事，已決定不開放觀眾入場；僅宮城縣、茨城縣（限合作學校觀賽）及靜岡縣，目前仍維持開放觀眾。

日本放送協會（NHK）報導，宮城縣知事村井嘉浩昨天說，只要防疫行動沒有升級到「防止蔓延等重點措施」，仍將開放觀眾入場觀看奧運賽事。

村井說，目前宮城縣的防疫等級是第2階段（最嚴重為第4階段），各項活動與職業棒球賽都照常舉行，如果只有奧運不開放觀眾，並不公平。

不過，仙台市長郡和子今天在例行記者會上說，東奧足球賽在宮城縣利府町的宮城體育場舉行，預期許多觀眾會經過或停留在仙台市，從過去經驗來看，來自發布緊急事態宣言地區的人潮增加，令人非常擔心疫情再次擴大。

郡和子表示，今晚將向東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子遞交請願書，強烈呼籲在宮城縣體育場舉辦的足球賽改採閉門賽，並要求組委會提供將停留在仙台市的奧運相關人員人數等資訊，讓仙台市防疫人員事前做好準備。