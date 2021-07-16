宛如置身現場的高畫質！用Panasonic電視看奧運最精彩

2021東京奧運進入倒數計時，對於這場史上第一次因為疫情延期的奧運賽，不僅參賽選手蓄勢待發，全球觀眾也引頸期盼。

在家看奧運，一定要有Panasonic電視！Panasonic電視是2021東京奧運指定電視，企業理念與國際奧委會通過體育活動追求更和平、美好世界的精神相契合，所以連續33年來Panasonic一直都是奧運會重要的全球合作伙伴！運用淬鍊超過50年的日本匠人工業技術，將奧運賽事的熱情與精采完整傳送至觀眾眼前。

獨家顯像技術，完整呈現現場觀眾席視野

Panasonic最新JX900系列配備獨家開發6原色顯像技術，畫面顯色加倍準確、真實。無論是田徑跑道的紅、足球場的綠色草皮、游池的藍，都能精準呈現，不過度亮豔，看久不疲勞，給雙眼舒適、真實逼真的視覺享受。

Panasonic JX900系列配備獨家6原色顯像技術，畫面顯色加倍準確、真實。 圖／Panasonic 提供

此外，好萊塢等級的HCX PRO影像處理晶片能透過對色彩、對比、清晰度三維的控制，忠實呈現4K影像細節，使整體影像更具層次，細節更清晰，讓世界頂尖運動員的每個動作都能細膩完美的被呈現出來。加上Surround Effect 3D環繞音效，無論是棒球被擊出發出清脆「框」一聲，或是看台區觀眾的加油聲，都能提供擁有身歷其境的臨場感。

搭配高效能IPS超明亮面板Pro，可確保寬廣視角、更大範圍的色彩、高對比度和流暢的運動動作，優質的LED背光系統精準控光，創造絕佳的視覺效果。Panasonic JX900系列以超高規格影像水準完整呈現出球場上的觀眾席視野，讓觀眾坐在家裡的沙發看球賽，如同坐在球場第一排觀眾席，每次觀賽都令人屏息以待。

Panasonic JX900搭配高效能IPS超明亮面板Pro，打造超高規格影像水準，提供觀眾身歷其境的臨場感。 圖／Panasonic 提供

Android機能全面升級，追劇、玩Game更過癮

除了觀看運動賽事，Panasonic JX900系列也是日常追劇、玩Game的好夥伴！JX900系列Android機能全面升級，內建Google Play Store可下載超過7,000款應用程式及遊戲，還有Netflix、Youtube及KKTV、LINE TV等等，只要透過「My Home Screen UI」快捷設定，就能快速找到常用的節目或遊戲，立即切換不同的影像模式，簡單、方便，連長輩都能輕鬆上手，還可運用語音搜尋功能，想看什麼節目或電影﹖動「口」就搞定！

JX900系列Android機能全面升級，追劇、玩GAME更快速方便。 圖／Panasonic 提供

串聯智慧家電，一機掌握便利新生活

身處物聯網時代，電視除了為生活提供娛樂，還可讓智慧生活更進一步。JX900系列提供IoT居家智慧聯網功能，能串聯支援Google Assistant的家電，使用者可以透過電視遙控器聲控打開空調，或透過電視螢幕監看其他家電的狀態，當洗衣機洗好衣服、除濕機水滿了……，都能即時推播，讓使用者追劇、觀賽、玩遊戲時，也能第一時間獲得家電推播，掌握健康節能的智慧生活。

JX900系列能串聯支援Google Assistant的家電，掌握健康節能的智慧生活。 圖／Panasonic 提供

Panasonic JX900系列共有65、55吋兩機種，即日起至2021年8月17日買就送 德國雙人兩件式鍋具組。更多資訊請參閱>>https://bit.ly/3AULj8f

Panasonic 奧運有禮賞，自2021/7/17起至2021/8/17止，凡購買指定4K電視(JZ、JX系列)，就送東京奧運運動休閒帽，55吋(含)以上，加碼送東京奧運時尚購物袋。