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東京奧運不只因疫情大亂 高溫潮溼更添挑戰

中央社 / 東京12日綜合外電報導
日本又溼又熱的天氣成為疫情以外的危機。 路透
日本又溼又熱的天氣成為疫情以外的危機。 路透

專家警告，炙熱、潮溼與口罩，將使得東京奧運場館內人人汗如雨下，抗疫措施雖是第一要務，中暑仍會帶來巨大風險。

奧運曾在比東京更潮溼或更炎熱的地方舉辦，例如雅典及北京，然而日本的夏天又溼又熱，揮汗如雨令人不悅，甚至危及生命。

東京奧運主辦單位已把馬拉松及競走項目移往北海道舉行，希望能避開動輒攝氏37度高溫及80%的高溼度。

因疫情而禁止大部分賽事開放觀眾入場的措施，使得主辦單位無須為大太陽下的觀眾擔心。

不過，選手們依舊躲不過風險，特別是疫情時期選手僅允許在開幕前不久抵達會場，無暇適應當地氣候。

東京都醫師會會長尾崎治夫告訴記者：「7、8月舉辦奧運…就算在疫情前也是很嚴重的問題。」

他警告，即使把馬拉松及競走賽事改到北海道舉行，「競走、鐵人三項以及沙灘排球等項目，也存在中暑的高風險」。

2019年夏天預演時，東京奧運主辦單位推出一系列抗暑措施：提供1360公噸的冰供選手消暑、搭帳篷遮蔭，提供冰淇淋給志工，為觀眾提供水冷扇及人工造雪。

即便如此，沙灘排球彩排時仍有數人疑似中暑接受治療，划船項目也有包含選手在內共10人感覺不適。

諷刺的是，東京得以擊敗杜哈等城市搶下奧運主辦權，部分是靠標榜「溫和」的氣候。然而，東京長年來的酷暑氣候惡名昭彰，1964年主辦奧運時，為避免高溫，更是延至10月才開幕。

疫情前的2019年，日本各地有超過7萬1000人因中暑急診，6月至9月通報118人死亡。即使是較少人在戶外的2020年，急診數也逼近6萬5000人，死亡人數112人。

官員說，鑒於中暑的風險，東奧規則可能「視情況彈性調整」，包括「在戶外及與他人能保持2公尺以上距離時，允許民眾脫下口罩」。

東奧萬花筒 東奧焦點選手 2020東京奧運

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