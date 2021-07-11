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籃球／美國隊練球氣氛佳 連72歲波波維奇也被罰折返跑
美國男籃雖然在今天（11日）的奧運熱身賽以87：90爆冷敗給奈及利亞，不過他們賽前的訓練很是歡樂，勒夫（Kevin Love）就發布影片分享成員間罰跑的畫面，就連72歲老教頭波波維奇（Gregg Popovich）也不放過。
本屆奧運夢幻隊仍眾星雲集，包含籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）、拓荒者一哥里拉德（Damian Lillard）、巫師後衛比爾（Bradley Beal）通通入列，欲挑戰4連霸的他們訓練階段充滿歡笑，甚至有球員反過來處罰教練折返跑的畫面。
照片中可以看到，就連馬刺隊主帥、本屆美國隊總教練的波波維奇、勇士教頭（Steve Kerr）也認命接受處罰，在一旁的里拉德與葛蘭特（Jerami Grant）笑倒在地。
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