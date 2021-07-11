疫情期間如何辦奧運 日本：東奧將樹立典範
2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情迫使東京奧運大多採無觀眾的閉門比賽，東奧組織委員會事務總長武藤敏郎今天表示，東奧將為疫情大流行期間如何舉辦奧運上，樹立一個典範。
武藤敏郎在日本放送協會（NHK）播出的政論節目中表示：「這將會是第一場在疫情期間舉辦的奧運，至於該如何做到，東京將樹立一個典範。」
他表示，由於大會人員和記者都會在比賽現場，選手們不會在空無一人的場館較量。
路透社報導，鑒於東京都疫情擴大，首相菅義偉8日不得不對東京都4度發布「緊急事態宣言」，由於時間與奧運重疊，東京都及鄰近3縣所有比賽場館採閉門賽。
日本內閣官房長官加藤勝信，以及日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂在同一個節目中，都敦促民眾在奧運期間待在家裡。
加藤勝信說：「我們將要求民眾在家為選手加油。」
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