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籃球／美國隊要完成奧運四連霸 波波維奇：防守是關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
格林（Draymond Green）。 美聯社
格林（Draymond Green）。 美聯社

美國奧運男籃今夏欲挑戰四連霸，名單中杜蘭特（Kevin Durant）、里拉德（Damian Lillard）、比爾（Bradley Beal）都是一流得分手，然而要贏球只靠進攻可不夠，本屆美國隊總教練波波維奇（ Gregg Popovich）就表示：「防守才是關鍵。」

波波維奇透露：「每個人都必須了解，如果我們沒有防守就不會贏球，其他奧運參賽隊伍的戰術執行都相當有效率，我們要贏唯有在防守上下功夫一途。」他也表示，陣中已經有充足的得分手，但防守能做到哪一步，這會是贏球的關鍵。

里拉德、比爾等球星得分能力自不用說，過去卻常被詬病防守效率不佳，少數以防守功力與優秀組織入選美國隊的格林（Draymond Green）就得扮演至關重要的角色，他表示：「我能夠在防守上提供球隊貢獻，我知道這絕對可以為我們帶來成功。」

格林表示出色的防守可以讓對手失去信心，「而這對我來說夠了，如果你專注在防守上，其他機會都將隨之而來。」

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