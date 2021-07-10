疫情影響 東奧棒壘球賽事從開放觀眾改為閉門

日本東京奧運暨帕運組織委員會原本有意開放一定數量觀眾進場觀看東奧棒球及壘球項目賽事，但考量場館所在地福島縣意向後，今天決定將閉門舉行。

日本放送協會（NHK）報導，福島縣知事內堀雅雄今天舉行記者會表示，有關在福島市舉行的棒球及壘球賽事，因為福島縣內新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例增加，今天已向東奧暨帕運組織委員會要求閉門舉行，並獲同意。

這是繼北海道後，第2個非屬首都圈場館出現政策180度轉向。在此之前，東奧位於首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）場館已確定全數採閉門賽事。

受到疫情再度擴大影響，除了首都圈1都3縣外，現在再加上北海道及福島縣後，這次東奧在日本6都道縣的賽事都不開放觀眾進場。

日本經濟新聞報導，東奧暨帕運組織委員會今天表示，在宮城縣、茨城縣（僅限合作學校觀賽）及靜岡縣舉行的賽事，目前仍維持開放觀眾進場。

北海道之所以決定採取閉門賽事，主因是日本政府再度對東京都發布「緊急事態宣言」，為減少北海道跟首都圈人員往來，北海道政府要求東奧暨帕運組織委員會提出對策，讓住在1都3縣民眾取消到北海道觀賽。

不過，東奧暨帕運組織委員會沒有辦法提出有效防止人員移動的對策，北海道知事鈴木直道說，「必須以北海道民眾的安全且安心為最優先考量」，讓原先的開放觀眾進場轉向為閉門舉行。