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憂疫情蔓延 北海道東奧賽事從開放萬人改採閉門

中央社 / 東京10日綜合外電報導
東奧北海道足球賽事原本最多可開放萬人進場，但因無法提出可避免首都圈民眾前往觀賽的對策，讓政策出現轉向，決定北海道足球賽事閉門舉行。 路透社
東奧北海道足球賽事原本最多可開放萬人進場，但因無法提出可避免首都圈民眾前往觀賽的對策，讓政策出現轉向，決定北海道足球賽事閉門舉行。 路透社

日本東奧暨帕運組織委員會昨天原本宣布，北海道足球賽事最多可開放萬人進場，但因無法提出可避免首都圈民眾前往觀賽的對策，讓政策出現轉向，決定北海道足球賽事閉門舉行。

日本每日新聞報導，東奧暨帕運組織委員會9日傍晚才剛宣布，預計在北海道札幌巨蛋舉行的足球賽事白天賽程，最多將開放一萬名觀眾進場，但到了晚上突然出現政策轉向，宣布不開放觀眾入場。

受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情再度擴大影響，東奧在首都圈1都3縣（東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）場館全採閉門賽事，加上北海道後，這次東奧在日本5都道縣的賽事都不開放觀眾進場。

北海道之所以決定採取閉門賽事，主因是日本政府再度對東京都發布「緊急事態宣言」，為減少北海道跟首都圈人員往來，北海道政府要求東奧暨帕運組織委員會提出對策，讓住在1都3縣民眾取消到北海道觀賽。

不過，東奧暨帕運組織委員會沒有辦法提出有效防止人員移動的對策，北海道知事鈴木直道說，「必須以北海道民眾的安全且安心為最優先考量」，讓原先的開放觀眾進場轉向為閉門舉行。

北海道在東奧期間還將在札幌市舉行馬拉松及競走賽事，札幌市政府已要求民眾，不要前往馬拉松及競走賽事沿線觀看。

根據統計，東奧750項賽程共有721項採閉門舉行，占比約96%，包括東京都541項、千葉縣47項、埼玉縣86項、神奈川42項及北海道5項，已購票民眾將可退票。

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