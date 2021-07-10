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田徑／38 歲老將威利斯 將代表紐西蘭參加第五次奧運

運動筆記 / Joanna
今年4月滿38歲的紐西蘭老將威利斯將五度參與奧運，他曾是紐西蘭2012倫敦奧運的掌旗官。 路透社
今年4月滿38歲的紐西蘭老將威利斯將五度參與奧運，他曾是紐西蘭2012倫敦奧運的掌旗官。 路透社

今年4月滿38歲的紐西蘭老將威利斯(Nick Willis)將參加第五屆奧運，也是最後一屆奧運！

威利斯首次參加奧運是在 2004 年的雅典奧運；而他在2008年北京奧運1500m拿下銀牌、2016年里年約奧運1500m獲得銅牌。

今年 38 歲的紐西蘭老將威利斯將參加第五屆奧運，同時也是最後一場奧運（圖片來源：stuff

威利斯差點無法參加這次的奧運，因為他的排名是第47名，而只有前 45 名才能參加東京奧運。恰好因為前面有兩位選手選擇參加不同項目，最後這位老將以第 45 名之姿擠身第五屆奧運！

「能代表紐西蘭參加第五屆奧運，真的是一種榮譽與榮幸的事。我從小看著奧運長大，對我來說那件黑色背心（紐西蘭奧運顏色）總是那麼特別。我希望一些紐西蘭的孩子看到我時，能激勵他們踏上運動的旅程。」

穿著代表紐西蘭黑色背心的威利斯（右）在 2016 里約奧運獲得銅牌（圖片來源：stuff

其實，在今年1月時，威利斯更創下了連續19年一英里跑進4分鐘的紀錄，超越了紐西蘭傳奇跑者沃克(John Walker)的 18 年（1973-1990）紀錄！「這是一個有趣的目標，可以保持這樣的連續性。」Willis 說道。

延伸閱讀：【國際田徑】連續 19 年 1 英里 4 分內 紐西蘭傳奇 Willis 寫下歷史

無論如何，期待看見威利斯在人生最後一場奧運賽上奔跑，當然也期待明年的他，創下連續20年的一英里 4 分鐘紀錄！

參考資料：NZ HeraldNew Zealand Olympic CommitteeStuff

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