東奧聖火傳遞到東京 小池百合子：象徵希望之路

東京奧運聖火傳遞活動3月25日從福島縣出發，繞行46道府縣，今天抵達東京，上午在駒澤奧林匹克公園綜合運動場舉行聖火公開儀式，東京都知事小池百合子出席迎接聖火。

東奧聖火繞行了日本全國47都道府縣當中的46道府縣，今天來到東京，今後15天將在東京都內62個區市町村傳遞後，於23日東奧開幕當天在主場館國立競技場聖火台點燃聖火。

今天在東京的聖火公開儀式上，身穿乳白色套裝、圍著東奧圖案圍巾的小池百合子致詞說：「全國人民以強烈的意念和努力克服嚴峻的狀況，聖火代表著『希望之路』延續傳遞至此，跑者不論年齡、性別、職業、身障及國籍等，各將自己的意念融入聖火，延續到奧運場館，盼大家一起加油。」

聖火裝在透明小燈籠裡，由聖火傳遞大使、曾3度參加帕運的日本射擊女將田口亞希遞給小池。田口表示，很期待看到匯集大家心意的聖火在東奧主場館聖火台被點燃。她之後將聖火小燈籠交給東京聖火傳遞第一棒、前網球選手松岡修造。

今天這場在東京舉行的聖火公開儀式僅邀來賓和東奧相關人士參加。原本預定由當地小學生等人參加東京聖火傳遞起跑儀式，但考慮到疫情嚴峻，採無觀眾的方式舉行。

為避免疫情擴散，在東京都內的聖火傳遞活動，除了島嶼地區之外，取消在公路上慢跑傳遞。

日本政府昨天第四度對東京發布「緊急事態宣言」，國際奧林匹克委員會、國際帕拉林匹克委員會、東京奧運暨帕運組織委員會、東京都政府、日本政府等昨晚召開五方會談，決定東奧在首都圈的比賽場館全採閉門賽。

此外，日本有民眾反對東奧舉行，今天在這場聖火公開儀式場外，有十幾人舉標語，用大聲公喊出：「立刻停辦東奧。」

東奧聖火去年3月12日在希臘奧林匹亞點燃，之後送到日本，原本預定在去年3月26日起從311大地震重災區福島縣足球設施J-VILLAGE開始傳遞，但受到疫情影響，東奧去年3月底決定延期一年。