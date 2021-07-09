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疫情升溫東奧不開放觀眾入場 國際體壇表理解

中央社 / 洛桑8日綜合外電報導
東京奧運多數場館不開放觀眾。 美聯社
東京奧運多數場館不開放觀眾。 美聯社

國際各單項運動總會對2020東京奧運組委會禁止觀眾入場觀賽的決定感到失望，但也表示能理解日本需採取積極作為，以抑制COVID-19疫情。東京奧運訂7月23日到8月8日間進行。

日本政府和國際奧會就兩週後開幕的東京奧運五方會談，與會人士認為由於首都圈病例激增，東京都、埼玉縣、神奈川縣和千葉縣舉行的開閉幕式及大多數賽事，都將史無前例的不開放觀眾進場。

路透社報導，2020東京奧運組委會表示，這次奧運賽事將在不開放觀眾進場下進行，這是因COVID-19疫情再度升溫，迫使日本對奧運主辦城市東京發佈緊急事態宣言，時間從7月12日起，為期約一個多月，勢將涵蓋整個奧運比賽期間。

日本首相菅義偉表示，因為具高度傳染力的Delta變種病毒正在肆虐，必須要避免東京成為疫情再度爆發的引爆點。

儘管官員表示，部分大東京都以外地區的場館將開放，讓少數觀眾入場，但人們卻也被要求，不要為了看鐵人三項等戶外賽事而在路上群聚。

世界田徑總會（World Athletics）表示，運動員雖已習慣在沒有滿場粉絲的場館出賽，但總仍期待能在東京看到「喧鬧」的粉絲。

世界田徑總會在聲明中說：「這讓每個人都感到失望，對東京和全日本的民眾來說，能看到全世界最頂尖運動員出賽的機會並不多。但聽取並遵守各國做出的決定是我們的本分，因為這個病毒對不同國家和地區帶來的影響不盡相同，且都有相關訊息和科學的支持。」

「我們所有體育圈的人，都應把重點擺在需做出此決定的勇氣，而這通常來說也最為困難。」

國際曲棍球總會表示，他們原本期盼奧運賽事的兩個場地，能分別開放5000名、2500名觀眾入場。

但國際曲棍球總會也說：「雖然我們對目前的衛生狀態阻礙了觀眾進場欣賞奧運比賽感到遺憾，不過我們完全能理解，並支持日本當局和組委會及國際奧會的決定。」

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