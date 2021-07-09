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田徑／仙女下凡！19歲烏克蘭跳高美少女驚豔東奧

運動筆記 / 李吳菊

前幾日我們剛分享《世界最性感的運動員》Alica Schmidt 受到了許多紳士們的喜愛而就在那篇貼文的底下，一位跑友表示：「女子跳高很好看！真心不騙！」哇這馬上引起了我的興趣！好看的東西，我怎麼可以沒跟到！今天就要帶大家一起上車。來看看，這位跑友究竟說的是真是假！說到本屆奧運跳高一大看點，一定就是這位年僅 19 歲烏克蘭女孩  Yaroslava Mahuchikh ，如果把 Alica 比作為妖（艷），那我會將 Mahuchikh 掛上「仙」的註解，兩著都擁有一雙大長腿，卻有著截然不同的感覺。

可不只是外貌出眾，她的專項表現也是相當優秀的，在首度參加世錦賽中就技驚四座以 2  公尺 04 奪下銀牌，更創下了 U20  的世界紀錄，可以說是女子跳高屆的大物新人。當被問到是否還有機會推高 U20 紀錄時， Mahuchik則表示：「我還有時間我還沒滿 20 歲，還是有機會能夠將這個紀錄推上 2 公尺 06 甚至更高。」讓人不禁期待，她究竟能寫下多高的高度。

圖/ 世界田總而在今年 2 月份在斯洛伐克舉行的室內跳高賽中，就以 2 公尺 06 摘金，這一跳不僅寫下國家紀錄，更距離室內女子跳高紀錄保持者 Kajsa BERGQVIST 僅 2 公分！而在最近（7/4） 鑽石聯賽斯德哥爾摩站女子跳高決賽中，也以 2 公尺 03 摘下金牌，是今年全球最佳的成績。這次將首度挑戰奧運，也被許多專家看好是奪牌的熱門人選，如果能發揮出如此次鑽石聯賽斯德哥爾摩站的表現，她將非常有機會能夠奪下金牌，將自己的運動生涯在推進一個檔次！最後附上仙照一張，看個 IG 差點出不來了

圖/ ＠rosya_dp你是不是想問傳送門？我當然也是幫你們這些紳士準備好了👉傳送門 最後也謝謝提供資訊的跑友！世界有你們更美好👍責任編輯：Ian圖片來源：世界田總、123RF、@rosya_dp

＊話題人物，盡在運動筆記

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