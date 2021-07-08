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疫情影響東奧 東京比賽場館全舉行閉門賽
東京新冠肺炎疫情擴大，有關23日開幕的東京奧運要開放給多少觀眾觀看一事，國際奧林匹克委員會（IOC）、東京都政府等召開五方會談決定，東京所有比賽場館採閉門賽。
日本東京奧運將於7月23日開幕，有關奧運場館應該開放給多少觀眾入內的問題，今晚8時（台灣時間7時）國際奧林匹克委員會、國際帕拉林匹克委員會、東京奧運暨帕運組織委員會、日本政府、東京都政府舉行線上五方會談討論。
討論結果認為，受到東京第4度進入緊急事態的影響，東京都內的所有比賽場館不開放給觀眾入內，將採閉門賽。
東京2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，日本首相菅義偉今天對東京都4度發布「緊急事態宣言」，期間從7月12日到8月22日共6週，並對餐飲店祭出禁酒令。東京奧運將在緊急事態下開幕及舉行。
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