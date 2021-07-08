東京奧運變數多 贊助商縮減展攤與宣傳活動

消息人士告訴路透社，東京奧運贊助商不滿籌備單位等到「最後關頭」才拍板的決策模式，以及是否同意觀眾入場遲未定案，紛紛取消或縮減與東京奧運有關的展攤及宣傳活動。

超過12家企業取消或縮減贊助，當中包括日本的佳能公司（Canon）、東京海上日動火災保險（TokioMarine & Nichido Fire Insurance）與味之素（Ajinomoto），凸顯當前投入東京奧運的贊助商，陷入兩難的處境。東京奧運因2019冠狀病毒（COVID-19）疾病疫情與民意反對而命運多舛。

約60家日本企業為取得贊助，支付創紀錄的天價權利金超過30億美元（約新台幣840億元）， 加上東京奧運去年因疫情而延期，又付了2億美元以展延合約。不同於那些簽訂複數年合約的「全球合作夥伴」，日本境內的贊助商僅參與東京奧運。

其中一個消息來源說，他們對於籌備單位「且戰且走」的決策模式感到非常苦惱，尤其是否要開放觀眾入場已拖延數月遲遲未能拍板。

2020東京奧運籌備委員會已不開放國外觀眾入場，國內觀眾則計畫不超過會場容納人數的50%，最多1萬人。

但是因日本政府對東京都發布緊急事態宣言，時間持續到奧運閉幕之後。目前距奧運開幕僅剩不到兩週，而國內觀眾可能會禁止入場。東京近來通報單日新增確診達920例，創5月以來新高。

某家贊助商的不願具名員工說：「不用等待籌備單位的指示，我們終究得自己做決定，對於贊助商而言，這是個兩面不討好的情況，但是大家開始採取行動了。」

據「朝日新聞」報導，針對觀眾入場，東京奧運籌備委員會將在今天稍晚拍板。