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網球／備戰東奧 大坂直美考慮出席記者會

聯合新聞網 / 綜合報導
大坂直美表態願意在東奧時參加記者會。 美聯社
大坂直美表態願意在東奧時參加記者會。 美聯社

日前因憂鬱症自請宣布退出法網的日本網球好手大坂直美，近期接受《NHK》採訪，透露目前正備戰東京奧運，並表示有可能會克服自己的心魔，出席記者會。

對於能在家鄉參賽奧運，23歲的大坂直美表示自己內心仍十分激動，不過她也坦言，先前才因心理問題退賽，自從受到關注以後，自己時常會備感焦慮，尤其是重要賽事當前，期許自己放慢步調準備，希望到了正賽開打時可以恢復以往的最佳狀態，她也對奧運主辦方釋出善意，表示在心理狀態允許的情況下，有機會出席記者會。

大坂直美5月時因拒絕出席法網記者會遭罰款，隨後她自爆患憂鬱症退賽，近期為了備戰於日本主場舉辦的東奧，放棄溫布頓錦標賽，而先前國際奧會也發表聲明力挺大坂直美，表示出席記者會並非運動員的義務，目前高居世界排名第2的她有望在家鄉父老面前奪下深具意義的東京奧運獎牌。

東奧焦點選手 2020東京奧運 大坂直美

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