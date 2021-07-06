網球／瑞士公布東奧國家隊名單 費德勒將參賽

瑞士奧林匹克協會今天公布，網球名將費德勒入選瑞士2020東京奧運會國家隊，他在大滿冠賽事擁有20座金盃，但迄今未獲奧運男單金牌，能否在今年實現夢想受矚目。

2020東京奧運因2019冠狀病毒疾病（Covid-19）延至今年舉行，將在7月23日開幕，迄今疫情除影響賽事安排及進場觀眾人數，包括納達爾（RafaelNadal）、小威廉絲（Serena Williams）、哈勒普（Simona Halep）及提姆（Dominic Thiem）等網壇名將已宣告不參加東奧。

在諸多名將不參與東奧後，費德勒（RogerFederer）是否參賽成為關注焦點，他近期曾表示，待打完今年溫布頓網球賽再作出最後決定，而今天瑞士奧協宣布費德勒以及其它共116位運動員入選今年的2020東奧國家隊名單，代表他同意出賽。

今年39歲的費德勒有20座大滿貫金盃，但在奧運方面仍有遺憾，他2008年在北京奧運會獲雙打金牌、2012年在倫敦奧運會上獲得單打奧運會銀牌，2016年里約奧運則因傷退賽，他能否在今年奪下男單奧運金牌受矚。

費德勒目前正出賽溫網，今天迎戰義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego）爭取晉級8強。