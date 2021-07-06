網球／瑞士公布東奧國家隊名單 費德勒將參賽

中央社 / 布魯塞爾5日專電
瑞士名將費德勒。 路透社
瑞士名將費德勒。 路透社

瑞士奧林匹克協會今天公布，網球名將費德勒入選瑞士2020東京奧運會國家隊，他在大滿冠賽事擁有20座金盃，但迄今未獲奧運男單金牌，能否在今年實現夢想受矚目。

2020東京奧運因2019冠狀病毒疾病（Covid-19）延至今年舉行，將在7月23日開幕，迄今疫情除影響賽事安排及進場觀眾人數，包括納達爾（RafaelNadal）、小威廉絲（Serena Williams）、哈勒普（Simona Halep）及提姆（Dominic Thiem）等網壇名將已宣告不參加東奧。

在諸多名將不參與東奧後，費德勒（RogerFederer）是否參賽成為關注焦點，他近期曾表示，待打完今年溫布頓網球賽再作出最後決定，而今天瑞士奧協宣布費德勒以及其它共116位運動員入選今年的2020東奧國家隊名單，代表他同意出賽。

今年39歲的費德勒有20座大滿貫金盃，但在奧運方面仍有遺憾，他2008年在北京奧運會獲雙打金牌、2012年在倫敦奧運會上獲得單打奧運會銀牌，2016年里約奧運則因傷退賽，他能否在今年奪下男單奧運金牌受矚。

費德勒目前正出賽溫網，今天迎戰義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego）爭取晉級8強。

東奧萬花筒 東奧焦點選手 2020東京奧運 費德勒

延伸閱讀

羽球／女雙、混雙沒補上 戴資穎、周天成等5將出征東奧

羽球／6組人馬報名東奧 中華隊等好消息

強辦奧運民意反撲 日本自民黨選舉挫敗

籃球／收下奧運最終門票 德國、捷克雙雙晉級東奧

相關新聞

籃球／唐西奇大三元 助斯洛維尼亞男籃首闖奧運

從沒踏上奧運殿堂的斯洛維尼亞男籃隊，昨天開啟隊史新頁，在ＮＢＡ獨行俠隊當家球星唐西奇「大三元」領軍下，斯洛維尼亞以九十六...

棒球／全隊身價15億 日本全力搶金

東京奧運棒球賽將在廿八日開打，日本隊今天再度調整球員名單，日職軟銀隊千賀滉大、火腿隊伊藤大海入列，全隊廿四人本季年薪高達...

棒球／邦威也要去打奧運 悍將忍痛放手續尋洋將戰力

繼統一獅隊泰迪之後，富邦悍將隊左投邦威也確定離台、加入墨西哥隊助陣。球團今天宣布，邦威將返回墨西哥備戰東京奧運，總教練洪...

東京奧運禁黑人專用泳帽 選手批：種族歧視

英國運動品牌公司「Soul Cap」過去曾推出一款專為黑人中設計的特大號泳帽，然而這項設計卻被國際游泳總會拒絕，表示禁止在本屆東京奧運使用此類泳帽，因為它不符合人類頭部的自然形狀，這讓黑人游泳選手Al

東京防疫措施擬延長 奧運觀眾上限可能減半

日本共同社報導，消息人士透露，由於東京等地新冠疫情再度擴大，日本政府已就延長首都圈4個都縣的「防止蔓延等重點措施」展開最...

田徑／轉戰長跑落選東奧 上屆鐵人三項金牌女將：我不後悔

「我不後悔，我全心全意地跑。」在 6月 21日美國奧運會田徑選拔賽的女子五千項目，一名 35歲的媽媽跑者最後以 15分50秒62 的成績完賽排名第九，遺憾地錯失了東京奧運的參賽資格。在成為專攻長跑的跑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。