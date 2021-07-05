東京奧運禁黑人專用泳帽 選手批：種族歧視

英國運動品牌公司「Soul Cap」過去曾推出一款專為黑人中設計的特大號泳帽，然而這項設計卻被國際游泳總會拒絕，表示禁止在本屆東京奧運使用此類泳帽，因為它不符合人類頭部的自然形狀，這讓黑人游泳選手Alice Dearing大感不解，並直言這是種族歧視。

據《ESPN》報導，這款泳帽以黑人種族擁有的濃密膨鬆又捲曲的頭髮作為考量設計，過去曾向國際游泳總會申請認可，卻未被接受，並特別聲明於東京奧運不得使用，表示他們將維護不同族群權利，但前提是不能因此擁有競爭優勢。

Soul Cap公司的品牌大使Alice Dearing便大感不解，直言這是種族歧視：「種族主義影響了少數族群的參賽權益，我總是被批評頭髮多且澎，一直以來都找不到適合的泳帽，卻沒有人問爲是泳帽的問題，因為市面上泳帽實在太小，所以沒有一個適合我的髮型。」