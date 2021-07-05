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籃球／NBA球星八村壘獲選日本隊國手 還將任掌旗官

中央社 / 東京5日綜合外電報導
非裔日籍NBA球星八村壘將擔任日本隊的掌旗官。 美聯社
非裔日籍NBA球星八村壘將擔任日本隊的掌旗官。 美聯社

日本籃球協會今天宣布東京奧運日本男籃代表隊12人名單，包括NBA球星八村壘與渡邊雄太等人；日本奧會今天也公布日本代表隊掌旗官，由八村壘與女子角力選手須崎優衣共同出任。

日本讀賣新聞報導，東奧男子籃球項目日本隊以主辦國身分獲參賽權，這是日本從1976年蒙特婁奧運以來，時隔45年再度得以出賽男籃。

日本籃球協會今天公布的代表隊12人名單中有3名旅外球員，包括效力於美國職籃NBA華盛頓巫師隊的非裔日籍球星八村壘、NBA多倫多暴龍隊的渡邊雄太，以及澳洲職籃NBL墨爾本聯隊（Melbourne United）的馬場雄大。

日本隊陣中還有國內職籃B聯盟（B.LEAGUE）球星田中大貴等人。

另外，國際奧林匹克委員會（IOC）為推動性別平等，從東奧開始，各國家或地區的代表隊掌旗官可由男女共同擔任。日本奧林匹克委員會（JOC）今天公布東奧日本代表隊掌旗官，由23歲的八村壘與22歲的須崎優衣共同出任。

八村壘出生於日本富山縣，父親是西非國家貝南人、母親是日本人。他2019年在NBA選秀會上以首輪第9順位被華盛頓巫師選入，成為日本首位在NBA選秀會第一輪中選的球員。

須崎優衣是日本女子50公斤級角力選手，出生於千葉縣，是JOC創立培育運動員的菁英學院（Elite Academy）所栽培的選手，2017年與2018年在世界角力錦標賽二連霸。

東奧萬花筒 東奧焦點選手 2020東京奧運 東奧籃球

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