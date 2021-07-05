田徑／轉戰長跑落選東奧 上屆鐵人三項金牌女將：我不後悔

「我不後悔，我全心全意地跑。」在 6月 21日美國奧運會田徑選拔賽的女子五千項目，一名 35歲的媽媽跑者最後以 15分50秒62 的成績完賽排名第九，遺憾地錯失了東京奧運的參賽資格。在成為專攻長跑的跑者之前，她是以鐵人三項選手的身份為人所知，她就是在 2016年里約奧運拿下鐵人三項冠軍的 Gwen Jorgensen。

「我轉換跑道，擁有一個孩子，嘗試馬拉松，歷經受傷、手術，之後轉換成 10公里，然後變成獲選 5公里奧運選拔賽資格的 15名美國運動員中的其中一位，然後我以第 9名完賽。」這是 Gwen 在賽後於 Instagram 所分享的一段話，也概括一個傳奇跑者的生涯。現在讓我們來認識這位跑者。從會計師到鐵人三項女王Gwen Jorgensen 生於 1986 年美國威斯康辛州的沃科夏，在就讀頂尖大學「威斯康星大學麥迪遜分校」時，加入了該校「威斯康辛獾隊」（Wisconsin Badgers）的游泳隊，並在大學最後 2 年轉往田徑與越野，更創了學校的五千公尺紀錄。

Gwen Jorgensen 在大學時加入游泳隊，並在最後 2 年轉往田徑與越野，更創了學校的五千公尺紀錄 （圖片來源： Milwaukee Journal Sentinel ）

大學畢業，獲得會計的碩士學位並通過註冊會計師考試的 Gwen，在四大會計事務所之一的「安永會計事務所」（Ernst and Young）擔任稅務會計師。恰好，「美國鐵人三項協會」（USA Triathlon）展開了精英運動員發展計劃，要招募前大學頂尖游泳選手與跑者，因而找到了具備游泳與跑步能力的 Gwen，並開啟了她的鐵人之路。

在四大會計事務所擔任稅務會計師的 Gwen Jorgensen，被美國鐵人三項協會相中，並開啟了鐵人之路（圖片來源：Triathlete）2010年 Gwen 在西班牙舉行的世界大學鐵人三項錦標賽奪得銀牌，被美國鐵人三項年度選為年度最佳新秀；2011年在倫敦世界錦標賽系列賽拿下銀牌，並獲得代表 2012年美國奧運鐵人三項隊的資格，可惜在倫敦奧運因為自行車爆胎，最後僅獲得第 38名；在 2014年 5月至 2016年 4月期間在世界鐵人三項系列賽中取得了 13連勝！就在 2016年里約奧運的鐵人三項，Gwen 完成了許多運動員畢生的夢想，她摘下了奧運金牌！在成為奧運冠軍的同一年，她參加了紐約馬拉松，以 2:41:01的成績獲得第 14名，這似乎也預示了她接下來將做的一個重大決定。

Gwen Jorgensen 在里約奧運奪牌後的同一年，參加了紐約馬拉松，並以 2:41:01的成績獲得第 14名（圖片來源：Triatlon Noticias）轉換跑道 從鐵人到馬拉松再到田徑2017年，就在 Gwen 生下了孩子後幾個月，她宣布不再以鐵人三項的身份參賽奧運，而是要以馬拉松選手的身份在東京奧運爭取金牌！她想要在長跑的領域測試自己的能耐與潛力，並且也在這一年加入了美國知名的田徑俱樂部 Bowerman Track Club。然而，這條轉換跑道之路卻是荊棘遍布。在馬拉松的訓練階段，Gwen 歷經了受傷、手術，休息了整整一年，但比起身體上的痛，或許心理上面對那停滯不前的成績才是最艱難的。2019年底 Gwen 復出，並且與教練 Jerry 一起訂製了替代計畫，將目標從馬拉松轉到 5,000公尺與 10,000公尺；2020年 2月在波士頓大學舉行的 Last Chance 室內田徑邀請賽，Gwen 在室內五千公尺跑出了 15分10秒的個人最佳。

15:10 new 5km PR. Thank you for all of the support. 📸 @TalbotCox pic.twitter.com/Ki1JlaFriG — Gwen Jorgensen (@gwenjorgensen) February 28, 2020

Gwen Jorgensen 在轉換跑道之路上，歷經了受傷、手術、休息。2020年2月，在室內五千公尺跑出了新的個人最佳（出處：Gwen Jorgensen 的 Twitter）而就在今年 3月，她在室外 5,000公尺項目以 15分08秒28 刷新個人紀錄。時間來到 6/21，這天是美國奧運選拔賽女子五千公尺的日子。在激烈競爭中，Gwen 最後以 15分50秒62 的成績排名第九，確定錯失了東京奧運的門票。長跑生涯的未完待續「我沒有後悔。我全心全意地跑，雖然這場賽事讓我身體受挫，但無法傷及我的心靈。」賽後，Jorgensen 在個人社群平台 IG上分享自己在一路走來的心路歷程。「我的跑步生涯並沒有結束，但是我需要暫停、反思與感謝。」

賽後，Gwen Jorgensen 在個人社群平台 IG上分享自己在一路走來的心路歷程，她表示自己不後悔（出處：Gwen Jorgensen 的 IG）在 Gwen 的文字裡，你總能感受到「真誠」、「感謝」與「永不放棄」。她首先感謝教練 Jerry 永遠支她，讓她成為一名菁英跑者；也感謝她的贊助商們，在沒有贏得獎牌情況下她預期自己會失去贊助，但這些贊助商仍選擇支持；當然，也感謝她的丈夫、孩子與家人，以及所有願意支持她的人們。「我有時覺得自己像個騙子，你們的支持鼓勵著我，讓我為自己奮鬥，並尋找我的潛能。」Gwen 每天都督促自己要跑出最好的成績，才不會愧對所有支持她的人，以及一路堅持的自己。或許，有許多粉絲仍期待她能回到在鐵人三項上，但對 Gwen 來說，她更想在長跑的領域挑戰自己，去尋找那還未真正發揮出來的能力。

What motivates Olympic triathlon champion Gwen Jorgensen? 🤔A BIG challenge.She is clearly loving her latest adventure!@gwenjorgensen @TeamUSA— Olympics (@Olympics) June 26, 2021

是什麼鼓舞著 Gwen Jorgensen 堅持從鐵人三項轉到跑步上？那就是「挑戰」（出處：Olympics）最後，想送給大家一句 Gwen 所說的話：「有時你必須測試自己，或許很難成功，但只要抱持那一線希望就有可能達成。」（Sometimes you have to test yourself. It rarely works out but in the off chance it does.）她在勉勵自己，但同時也激勵了我們。

這是 Gwen Jorgensen 的心路歷程，也分享給所有人！（出處：Gwen Jorgensen 的 IG）餐考資料：Gwen Jorgensen IG、Alles über Triathlon、WTMJ-TV、oregonlive、Milwaukee Journal Sentinel、Runner’s World

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