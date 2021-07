田徑／轉戰長跑落選東奧 上屆鐵人三項金牌女將：我不後悔

「我不後悔,我全心全意地跑。」在 6月 21日美國奧運會田徑選拔賽的女子五千項目,一名 35歲的媽媽跑者最後以 15分50秒62 的成績完賽排名第九,遺憾地錯失了東京奧運的參賽資格。在成為專攻長跑的跑者之前,她是以鐵人三項選手的身份為人所知,她就是在 2016年里約奧運拿下鐵人三項冠軍的 Gwen Jorgensen。

「我轉換跑道,擁有一個孩子,嘗試馬拉松,歷經受傷、手術,之後轉換成 10公里,然後變成獲選 5公里奧運選拔賽資格的 15名美國運動員中的其中一位,然後我以第 9名完賽。」這是 Gwen 在賽後於 Instagram 所分享的一段話,也概括一個傳奇跑者的生涯。現在讓我們來認識這位跑者。從會計師到鐵人三項女王Gwen Jorgensen 生於 1986 年美國威斯康辛州的沃科夏,在就讀頂尖大學「威斯康星大學麥迪遜分校」時,加入了該校「威斯康辛獾隊」(Wisconsin Badgers)的游泳隊,並在大學最後 2 年轉往田徑與越野,更創了學校的五千公尺紀錄。

Gwen Jorgensen 在大學時加入游泳隊,並在最後 2 年轉往田徑與越野,更創了學校的五千公尺紀錄 (圖片來源: Milwaukee Journal Sentinel )

大學畢業,獲得會計的碩士學位並通過註冊會計師考試的 Gwen,在四大會計事務所之一的「安永會計事務所」(Ernst and Young)擔任稅務會計師。恰好,「美國鐵人三項協會」(USA Triathlon)展開了精英運動員發展計劃,要招募前大學頂尖游泳選手與跑者,因而找到了具備游泳與跑步能力的 Gwen,並開啟了她的鐵人之路。

在四大會計事務所擔任稅務會計師的 Gwen Jorgensen,被美國鐵人三項協會相中,並開啟了鐵人之路(圖片來源:Triathlete)2010年 Gwen 在西班牙舉行的世界大學鐵人三項錦標賽奪得銀牌,被美國鐵人三項年度選為年度最佳新秀;2011年在倫敦世界錦標賽系列賽拿下銀牌,並獲得代表 2012年美國奧運鐵人三項隊的資格,可惜在倫敦奧運因為自行車爆胎,最後僅獲得第 38名;在 2014年 5月至 2016年 4月期間在世界鐵人三項系列賽中取得了 13連勝!就在 2016年里約奧運的鐵人三項,Gwen 完成了許多運動員畢生的夢想,她摘下了奧運金牌!在成為奧運冠軍的同一年,她參加了紐約馬拉松,以 2:41:01的成績獲得第 14名,這似乎也預示了她接下來將做的一個重大決定。

Gwen Jorgensen 在里約奧運奪牌後的同一年,參加了紐約馬拉松,並以 2:41:01的成績獲得第 14名(圖片來源:Triatlon Noticias)轉換跑道 從鐵人到馬拉松再到田徑2017年,就在 Gwen 生下了孩子後幾個月,她宣布不再以鐵人三項的身份參賽奧運,而是要以馬拉松選手的身份在東京奧運爭取金牌!她想要在長跑的領域測試自己的能耐與潛力,並且也在這一年加入了美國知名的田徑俱樂部 Bowerman Track Club。然而,這條轉換跑道之路卻是荊棘遍布。在馬拉松的訓練階段,Gwen 歷經了受傷、手術,休息了整整一年,但比起身體上的痛,或許心理上面對那停滯不前的成績才是最艱難的。2019年底 Gwen 復出,並且與教練 Jerry 一起訂製了替代計畫,將目標從馬拉松轉到 5,000公尺與 10,000公尺;2020年 2月在波士頓大學舉行的 Last Chance 室內田徑邀請賽,Gwen 在室內五千公尺跑出了 15分10秒的個人最佳。

15:10 new 5km PR. Thank you for all of the support. 📸 @TalbotCox pic.twitter.com/Ki1JlaFriG — Gwen Jorgensen (@gwenjorgensen) February 28, 2020

Gwen Jorgensen 在轉換跑道之路上,歷經了受傷、手術、休息。2020年2月,在室內五千公尺跑出了新的個人最佳(出處:Gwen Jorgensen 的 Twitter)而就在今年 3月,她在室外 5,000公尺項目以 15分08秒28 刷新個人紀錄。時間來到 6/21,這天是美國奧運選拔賽女子五千公尺的日子。在激烈競爭中,Gwen 最後以 15分50秒62 的成績排名第九,確定錯失了東京奧運的門票。長跑生涯的未完待續「我沒有後悔。我全心全意地跑,雖然這場賽事讓我身體受挫,但無法傷及我的心靈。」賽後,Jorgensen 在個人社群平台 IG上分享自己在一路走來的心路歷程。「我的跑步生涯並沒有結束,但是我需要暫停、反思與感謝。」

賽後,Gwen Jorgensen 在個人社群平台 IG上分享自己在一路走來的心路歷程,她表示自己不後悔(出處:Gwen Jorgensen 的 IG)在 Gwen 的文字裡,你總能感受到「真誠」、「感謝」與「永不放棄」。她首先感謝教練 Jerry 永遠支她,讓她成為一名菁英跑者;也感謝她的贊助商們,在沒有贏得獎牌情況下她預期自己會失去贊助,但這些贊助商仍選擇支持;當然,也感謝她的丈夫、孩子與家人,以及所有願意支持她的人們。「我有時覺得自己像個騙子,你們的支持鼓勵著我,讓我為自己奮鬥,並尋找我的潛能。」Gwen 每天都督促自己要跑出最好的成績,才不會愧對所有支持她的人,以及一路堅持的自己。或許,有許多粉絲仍期待她能回到在鐵人三項上,但對 Gwen 來說,她更想在長跑的領域挑戰自己,去尋找那還未真正發揮出來的能力。

What motivates Olympic triathlon champion Gwen Jorgensen? 🤔A BIG challenge.She is clearly loving her latest adventure!@gwenjorgensen @TeamUSA— Olympics (@Olympics) June 26, 2021

是什麼鼓舞著 Gwen Jorgensen 堅持從鐵人三項轉到跑步上?那就是「挑戰」(出處:Olympics)最後,想送給大家一句 Gwen 所說的話:「有時你必須測試自己,或許很難成功,但只要抱持那一線希望就有可能達成。」(Sometimes you have to test yourself. It rarely works out but in the off chance it does.)她在勉勵自己,但同時也激勵了我們。

這是 Gwen Jorgensen 的心路歷程,也分享給所有人!(出處:Gwen Jorgensen 的 IG)餐考資料:Gwen Jorgensen IG、Alles über Triathlon、WTMJ-TV、oregonlive、Milwaukee Journal Sentinel、Runner’s World

