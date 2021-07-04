為東奧開幕造勢 夜來祭熱力勁舞線上直播

為了聲援東京奧運開幕，日本夜來祭應援企劃執行委員會今天在東京舉辦「夜來祭特映會in東京」。執委會表示，盼透過線上直播表演，為東奧選手加油並帶給世人歡樂。

為了替7月23日開幕的東京奧運暨帕運聲援，「夜來祭特映會in東京」活動今天在東京品川登場。

起源於高知縣的夜來祭是1954年為擺脫當時經濟不景氣，鼓舞市民而舉辦的慶典，現在已推廣到日本國內逾200處地點以及世界上33個國家和地區。高知縣的夜來祭表演團多次參加台灣的燈會活動，光采奪目的舞衣和特殊的舞蹈充滿歡樂氣氛，相當吸睛。

夜來祭應援企畫執委會代表理事、夜來祭振興會會長青木章泰致詞時表示，只要雙手拿起夜來祭的代表樂器「鳴子響板」跳起來，任誰都可以參加，可以自由地編排舞蹈和音樂，各地都能將自己的文化和節慶活動融入夜來祭並對外宣揚，目前夜來祭已廣受世人喜愛。

青木說，期盼以夜來祭為東奧炒熱氣氛，因此努力進行各項活動，今天的表演可說是至今所有活動的集大成。在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間，期盼透過夜來祭活動能讓更多人展露歡顏，也期盼透過表演讓夜來祭的魅力更廣為流傳。

執委會顧問、高知縣知事濱田省司致詞時表示，夜來祭的魅力就是舞姿和舞衣都能自由發揮編舞、設計，不論是外國人或是首度接觸夜來祭舞蹈的人，都能自由自在地舞動，具多樣性。世界上許多人都能共享夜來祭的魅力，正是夜來祭能廣為流傳的秘訣。

他說，盼透過此活動，為所有因疫情而感到痛苦的人帶來活力，為所有克服萬難全力準備東奧的運動選手加油並為世人帶來笑容。

今天「夜來祭特映會in東京」活動內容描述一名少女因為撿到「鳴子響板」展開一段與「夜來祭」邂逅，一路上與來自各處的夥伴一同努力的故事。

參與今天活動的有日本國內25支夜來祭隊伍，還有法國、越南等4國的6支隊伍共31隊。其中，在東京的主場館「品川Intercity Hall」有6支隊伍舉行表演。東京主場館也與高知縣、北海道、長崎縣這3個會場實況連線，這3會場各一支隊伍進行表演。

活動由神奈川縣橫濱百姬隊打頭陣，以「東京奧運」為主題編舞，配上「快樂頌」等樂曲表演。服裝顏色以1964年日本首度舉辦奧運、東奧代表隊制服紅、白色為主設計。象徵對1964年東奧致敬並聲援2020東奧。

高知縣的表演則由2019年獲得夜來祭大賽冠軍的「卡車夜來祭（Truckyosakoi）隊表演，舞者穿著龍虎圖案交織的炫目服裝與整齊舞步，氣勢磅礡。從東京主場館的螢幕上可看到這支隊伍背後有雄偉的高知城。

受到疫情影響，這項活動採閉門（無觀眾）方式舉行，活動內容透過YouTube播放。