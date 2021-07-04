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游泳／破日本紀錄慶生 抗癌泳者池江璃花子直呼幸福

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
池江璃花子(右)。資料照(法新社)
池江璃花子(右)。資料照(法新社)

抗癌「泳」者池江璃花子與東京奧運隊友參加女子200公尺接力賽，今天以1分39秒67更新昨天她們才創下的日本紀錄，泳池畔響起生日快樂歌，讓今天過21歲生日的池江璃花子感動地說：「幸福」。

200公尺接力賽並非奧運項目，不過池江璃花子與五十嵐千尋、酒井夏海、大本里佳攜手參加今年東奧的女子400公尺接力，考量體能狀況，池江璃花子未參加個人項目，另外也可能參加女子混合式400公尺以及男女混合式兩項接力賽。

四人昨天才以1分39秒82寫下新的日本200公尺接力游泳紀錄，今天又將這項紀錄往前推進了0秒15，這也是池江璃花子保有的第9項日本紀錄，其中5項為個人紀錄、4項團體紀錄。

池江璃花子擔任團隊第二棒，在生日當天創下紀錄，她說：「無論是個人或是團體，聽到創下日本紀錄總是很高興，也希望明天可以再進步一點。

聽到現場音響傳出生日快樂歌，池江璃花子確實被這個驚喜給感動，她說：「我想我是世界上最幸福的游泳選手，能夠活著真的是太好了。」池江璃花子在2019年被診斷罹患白血病，到去年8月才重新復出，並在今年6月取得奧運參賽資格。

東奧焦點選手 2020東京奧運

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