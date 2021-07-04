網球／備戰東京奧運 盧彥勳在溫網接種第2劑AZ疫苗

台灣網球好手盧彥勳將揮別4大滿貫賽場，今天除了在臉書分享在溫布頓網球錦標賽會場合照留念外，他還透露，考量接種第1劑AZ疫苗已逾8星期，已在大會安排下施打第2劑。

中華網球代表隊這次共有3人取得東京奧運資格，奧運五朝元老盧彥勳將與台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴前進奧運。

盧彥勳在征戰奧運前，先在溫網奮戰，隨著男單和男雙賽事都在首輪止步後，他在臉書分享回顧個人在溫網的回憶，同時也在會場和個人海報前合影留念，為自己4大賽的職業選手旅程，劃下句點。

將再度踏上五環殿堂的盧彥勳表示，在體育署的安排下，4月30日曾到台大醫院接種第1劑AZ疫苗，隨著5月中出發參加國際賽後，至今已超過8個星期，因無法回台接種疫苗，中華民國網球協會及體育署期間持續關心和協調，寫信給英國奧會尋求協助。

盧彥勳在法國網球公開賽結束後，原先透過德國教練私下安排，規劃在7月7日施打疫苗，後來與世界職業網球協會（ATP）在溫布頓的官員討論後接獲通知，英國政府有寄送一批疫苗到溫網會場，供所有選手及團隊登記施打。

不過，若要在溫網會場施打疫苗則須符合一定條件，像是若要打AZ第1劑，則要求40歲以上的人，才能施打，若在別處已打過AZ第1劑，則沒有年齡限制，而盧彥勳符合此項原則，因此當下決定就在溫網會場施打第2劑。

為了自己和東京奧運中華代表團的健康，盧彥勳在臉書透露，已打完第2劑疫苗，並感謝各界關心。