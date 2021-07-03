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東京疫情未趨緩 東奧部分賽事恐閉門舉行

中央社 / 東京3日綜合外電報導
日本東京奧運暨帕運組織委員會等預計最快8日將舉行東奧5方會談，正式決定東奧各場館觀眾上限，考量東京疫情復發可能部分賽事會閉門打。 美聯社
日本東京奧運暨帕運組織委員會等預計最快8日將舉行東奧5方會談，正式決定東奧各場館觀眾上限，考量東京疫情復發可能部分賽事會閉門打。 美聯社

日本東京奧運暨帕運組織委員會等預計最快8日將舉行東奧5方會談，正式決定東奧各場館觀眾上限。受首都圈2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大影響，部分賽事預料將閉門舉行。

日本讀賣新聞報導，有關東京都等地目前正實施的「防止蔓延等重點措施」預計將於7月11日解除，但日本政府暫訂8日決定是否如期解除。

在日本政府決定重點措施是否要延長後，將舉行東奧5方會談，商議東奧各場館觀眾上限。

5方會談6月21日敲定觀眾上限為一萬人時，也決定如果重點措施延長時，將再檢討包括實施閉門賽事等。

日刊體育報導，已知東京奧運的開幕式及閉幕式很可能不開放觀眾進場。相關人士透露，雖然日本政府將於下週公布開放觀眾進場的標準，但在國立競技場舉行的東奧開幕式，恐怕有很高機率避免不了不開放觀眾進場。

東京都目前每天新增確診病例數有增加傾向，一旦正在實施的「防止蔓延等重點措施」無法順利在7月11日解除，原先公布每場賽事開放一萬名觀眾進場的上限，將下修為5000人。

在這種情況下，開閉幕式及首都圈的棒球及足球場館等賽事，可能不會開放觀眾進場。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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