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籃球／37年首見！中國男籃提前出局無緣奧運
在今日（2日）奧運男籃選拔賽中，中國以80：105慘敗於希臘，除了宣告無緣今夏的奧運盛會，也是自1984年以來，中國男籃首次失去奧運參賽資格。
自1984年以來，中國男籃在奧運保持全勤紀錄，中間連續9屆不曾缺席，其中1996、2004、2008年更是曾取得2勝戰績前進八強，不過今年國際奧會改制，以前一年男籃世界盃成績作為選拔標準，其中亞洲區只有排名第一的球隊才有奧運參賽資格，而中國排名第24，落在同為亞洲的伊朗（23）之後，隨後也在今天的選拔賽中出局，也正式宣告無緣本屆東京奧運。
有趣的是，由於籃球選手形象陽光、人高馬大，常被選為開幕式儀式掌旗手，然而今年卻少了這麼一群角色，掌旗手該由誰擔任就讓中國傷透腦筋了。
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