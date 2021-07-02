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田徑／美21歲短跑女將驗出大麻陽性 恐錯失東京奧運

中央社 / 洛杉磯1日綜合外電報導
理查森。 美聯社
理查森。 美聯社

「紐約時報」今天報導，美國女子短跑名將理查森（Sha'Carri Richardson）在美國奧運田徑選拔賽中驗出大麻陽性反應，可能因此錯過本月23日揭幕的東京奧運。

紐時在文中引述兩名知道採檢結果的匿名人士說法，但最早報導這項消息的是牙買加「拾穗報」（The Gleaner）。

法新社聯繫理查森的經紀人尼希米亞（Renaldo Nehemiah），未獲回覆。

理查森方面今天未特別回應這些報導，但她在推特（Twitter）發了一則隱晦的推文說：「我是個凡人。」

21歲的理查森今年6月在俄勒岡州（Oregon）舉行的美國選拔賽100公尺短跑項目中勝出，取得出戰東京奧運的資格，她4月在佛羅里達州賽事上，以100公尺10秒72成績，成為全球歷來跑得第6快的女選手。

然而，世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency）將大麻列為禁用物質，驗出陽性反應的選手可能會被禁賽一個月到兩年。

理查森在選拔賽中被驗出大麻陽性反應，會導致她勝出的結果無效，就算她只被罰禁賽一個月，次一名選手仍可遞補出賽東京奧運的名額。

紐時報導，其他參加女子100公尺短跑選拔賽決賽的選手，都已獲通知排名上升。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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