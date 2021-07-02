東京奧運限制採訪 美多家主流媒體聯名抗議

紐約時報、美聯社等多家美國主流媒體日前聯名致函東京奧運暨帕運組織委員會，抗議東奧用GPS定位記者位置、禁止外媒採訪觀眾，稱種種限制超過防疫需求，且違反奧運憲章。

組委會主席橋本聖子日前表示，為因應COVID-19防疫，對於來自海外採訪東奧的媒體人士，將採取嚴格的行動管理，包括運用全球定位系統（GPS）。

朝日新聞報導，美國媒體的聯名抗議信函於6月28日寄給橋本，共有13名美國報社、通信社的運動部門負責人聯合署名。

抗議函指出，組委會要用GPS追蹤記者行動，卻沒有說明這些記錄檔案將如何收集與保管；要求媒體要在手機下載專用APP，將收集到許多敏感的個人資料，也沒有說明如何使用與管理。

另外，抗議函也不滿組委會禁止外國媒體採訪東奧觀眾，即使記者完成接種疫苗、配戴口罩，也要被限制行動，尤其是還只對外媒設限，對於觀眾與當地媒體記者卻允許自由行動。

抗議函要求，應對GPS定位設定明確的使用基準、給予媒體檢視APP安全性的機會、記者配戴口罩與保持社交距離就應可進行一般採訪活動等。

紐約時報運動部門編輯受訪時表示，他理解防疫對策有必要，但部分措施太過頭，將會影響媒體採訪。

東奧組委會對此表示，鑑於疫情狀況，有必要採非常嚴格的防疫措施，這對所有的奧運參加者與日本居民都非常重要。尊重媒體的採訪自由，但因疫情將會導致不便，會盡可能讓採訪順利。

對於GPS定位問題，組委會回應，不會隨時監控媒體的位置，是要求在本人的手機中保留紀錄，必要時在取得本人同意下再予以出示。