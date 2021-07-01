東奧倒數 各國代表團1日起陸續抵日集訓

距離7月23日開幕的東京奧運只剩22天，日本政府表示，今天起一連4天，會有來自18個國家或地區約400名東奧代表團成員抵達日本，讓外界關注日本防疫對策是否發揮功能。

日本放送協會（NHK）報導，這些代表團成員將透過鄰近東京的成田機場與羽田機場，及位於愛知縣的中部機場入境日本。

這些選手入境日本後，將前往日本各地的事前集訓地備戰。

預定在宮崎市集訓的美國代表團拳擊項目選手20人，今天已抵達成田機場；為避免與一般民眾接觸，美國代表團使用機場專用通道辦理入境手續。

預定在神奈川縣葉山町集訓的英國代表團帆船項目選手等，今天也抵達羽田機場。

明天則有預定前往相模原市的加拿大代表團輕艇項目選手，及預計到茨城縣境町集訓的阿根廷代表團柔道項目選手等抵達日本。

西班牙代表團划艇項目選手等將於3日抵達日本，前往岩手縣奧州市集訓；4日則有美國代表團壘球項目選手、西班牙代表團帆船項目選手，及紐西蘭代表團足球項目選手等陸續抵日，分別前往各地集訓場所。

隨著各國東奧代表團陸續抵達，日本包括邊境管控在內的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫對策能否發揮功能，受到外界關注。

東京體育網報導，今天有來自9個國家或地區的134名東奧代表團成員入境日本，多數代表團都搭乘專用巴士前往集訓地。

儘管規定參賽選手行為準則的競技手冊從今天起適用，選手們只要違反規定被發現的話，將受到「取消參賽資格」、「強制遣返回國」等嚴厲處分，最糟的情況還可能被取消奧運獎牌。

不過，日本網友對此仍感到不滿，有網友說，日本政府應該要求來日本的東奧代表團成員及東奧相關人士，全數隔離7天；也有網友說，不知道會有多少人入境後被確認是陽性。

「海外代表團入境」關鍵字也進入日本推特趨勢，受到相當多人關注。