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薩摩亞因防疫退出東奧 但僅3名舉重選手受影響

中央社 / 薩摩亞首都阿庇亞1日綜合外電報導
薩摩亞奧運代表團將退出東京奧運，但只有3名舉重選手受影響。 美聯社
薩摩亞奧運代表團將退出東京奧運，但只有3名舉重選手受影響。 美聯社

南太平洋島國薩摩亞的奧林匹克委員會今天宣布，鑒於疫情，3名舉重選手將退出東京奧運；而薩摩亞政府雖已禁止選手參賽，人在國外的選手不受影響。

法新社報導，薩摩亞（Samoa）代理通訊部長杜巴伊（Afamasaga Rico Tupa'i）先前宣布，由於日本單日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診數高，考量到防疫勝過參賽，因此薩摩亞奧運代表團將退出東京奧運。

然而，這項決定事先並未諮詢薩摩亞的體育協會暨國家奧林匹克委員會（Association of Sports andNational Olympic Committee，Sasnoc）。後者今天緊急開會後，決定新令不影響據點在國外的選手。

Sasnoc主席菲普里伊（Patrick Fepulea'i ）透過聲明表示：「關於政府宣布將不會有薩摩亞代表團參賽奧運...我們完全理解政府決定背後的理由。」

聲明還說：「鑒於政府這項決定，Sasnoc和薩摩亞舉重協會讓舉重代表團退出奧運，但薩摩亞仍將由據點在海外的我國其他運動員代表參賽。」

規模縮小的薩摩亞奧運代表團將由8名運動員組成，他們的據點分別在澳洲、紐西蘭、美國和日本，參賽項目涵蓋拳擊、帆船、輕艇、田徑和柔道。

另一方面，薩摩亞的七人制橄欖球國家隊目前雖在海外，但在摩納哥舉行的資格賽敗北，無緣參加本屆東奧。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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