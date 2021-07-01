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媽媽鬆口氣 東京奧運：餵母乳選手可帶嬰兒同行

中央社 / 東京1日綜合外電報導
東京奧運主辦單位今天宣布，親餵母乳的選手「若有必要」，可帶小孩一同前來東京。 路透社
東京奧運主辦單位今天宣布，親餵母乳的選手「若有必要」，可帶小孩一同前來東京。 路透社

東京奧運主辦單位今天宣布，親餵母乳的選手「若有必要」，可帶小孩一同前來東京。先前主辦單位嚴格禁止女選手帶家人同行，飽受抨擊。

根據防疫規定，家人禁止陪同選手參加因疫情延後的本屆奧運。主辦單位宣稱為讓賽事安全進行，防疫規定有其必要，但「審慎考量特殊情況後」，主辦單位特別為親餵母乳破例，指「若有必要」，嬰兒可與母親同行。

但選手村內仍禁止孩童留宿，孩子們必須入住旅館等民間旅宿。

選手們對此皆表歡迎，不過美國女子足球隊的摩根（Alex Morgan）批評主辦單位的標準讓她一頭霧水。女兒今年5月剛滿1歲的摩根說，這項政策還是不足。

她在推特上表示：「還是不確定何謂『若有必要』。」

「是由母親，還是由國際奧林匹克委員會（IOC）判斷？身為參加奧運的母親，讓我來告訴你，真的有必要。沒人來聯絡我，跟我說我是不是能帶女兒一起去日本，我們7天後就要出發了。」

許多選手先前在社群媒體上抱怨國際奧會規定，加拿大女籃選手葛琦（Kim Gaucher）就在Instagram貼影片說，她「被迫決定是要當個餵母乳的媽媽，還是奧運選手」。

現在得知主辦單位鬆綁規定，葛琦說她覺得「鬆了口氣」。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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