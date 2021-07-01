日本東奧代表團隊長 百米紀錄保持人山縣亮太擔任隊長

日本已決定東奧代表團隊長及副隊長人選，隊長由男子百米短跑日本紀錄保持人、29歲的山縣亮太擔任，副隊長由28歲的女子桌球選手石川佳純擔任。

日本電視台報導，山縣說，能在本國舉辦的奧運受命擔任日本代表團隊長，深感責任重大。雖然是非常困難的狀況，但他們該做的事並沒有改變。

山縣說，他們會胸懷「日之丸」（日本國旗）的榮譽，恪遵行動規範，為將正面新聞傳遞給全體國民努力不懈。

石川說，擔負副隊長重責深感光榮，對日本所有出賽選手而言，東奧是一場在家鄉舉辦的特別大會，大家會在正式比賽上竭盡全力，也希望大家為日本代表團加油。

石川佳純曾在上一屆的里約奧運，拿下女子桌球團體項目銀牌。至於日本代表團的旗手，將於日後公布。