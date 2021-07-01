棒球／菅野智之再不行就退出東奧 媒體點這兩強投遞補

日本職棒巨人隊王牌投手菅野智之，自從6月13日對羅德投不滿3局遭KO之後，就被下放到二軍調整。本季由於因傷困擾，菅野表現起起伏伏，雖然日前入選了日本東京奧運的國家代表隊，但傳出如果調整仍不理想，菅野很有可能就會辭退奧運。

根據日本媒體「日刊現代」報導，去年繳出14勝2敗，防禦率1.97，一口氣拿下勝投王、最佳九人、年度MVP等多項大獎的菅野智之，本來是被寄予厚望的奧運主戰投手人選。然而，菅野今年到現在只有2勝4敗，防禦率2.72的成績。

特別在5月時，菅野一度因為右肘疼痛離開一軍，雖然在6月回歸，但兩場出賽都吃下敗仗，特別是13日對羅德的比賽，更只投了2.2局就失4分退場，再度被下放到二軍調整。原本菅野預計要在6月27日回歸一軍，登板對上養樂多隊，然而巨人教練團為了慎重起見，將菅野的出賽日順延到7月1日對廣島的比賽。

即使如此，相關人員卻向媒體透露，菅野其實「狀態其實還沒有完全回復，1日的登板是很勉強的選擇」，並指出「奧運24人名單必須在7月上旬確定。如果像之前對羅德那樣沒幾局就被KO，右肘和腳傷勢再復發的話，就有可能會辭退奧運代表隊」。

媒體指出，為了應付緊急狀況，日本代表隊教練建山義紀，已經緊急觀察目前在軟銀三軍調整的千賀滉大。其他表現優異的年輕投手，也會考量納入替補人選，例如已經拿下8勝的歐力士投手宮城大彌，為的就是能打造一支最強的代表隊，迎接28日與多明尼加的奧運開幕戰。