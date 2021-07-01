IOC主席巴赫7月8日抵日 擬於16日訪廣島
東京奧運倒數23天，東京奧運組織委員會今天正式宣布，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫將於7月8日抵達日本，考慮16日訪問曾遭原子彈轟炸過的廣島市。
日本報知體育報報導，東奧組織委員會正式宣布，巴赫（Thomas Bach）7月8日抵達日本，考慮16日訪問原爆地廣島市。同一天，IOC副主席柯茲（John Coates）預定訪問原爆地長崎市。
7月16日是聯合國通過的「奧林匹克停戰決議」（Olympic Truce Resolution）休戰期間開始日，巴赫與柯茲各造訪廣島與長崎，被視為要傳達奧運祈求和平的訴求。
為了避免2019冠狀病毒疾病（COVID-19）擴大，巴赫抵達日本後，將在飯店先進行為期3天的隔離。之後到7月23日東奧開幕式舉行之間，他將與東奧組織委員會人員等開會，或與在選手村的相關人員等開會，開會方式包括採取線上會議等。
日本共同社報導，有關巴赫、柯茲考慮分別造訪原爆地廣島、長崎，有些被爆者擔心不利防疫，認為無法歡迎兩人的造訪。
76歲的廣島縣原爆受害者團體協議會理事長佐久間邦彥表示，疫情期間很多人命被奪走，在這種情況下舉行奧運根本是違反強調「和平慶典」的奧運精神。
80歲的長崎原爆受害者協議會會長田中重光反對東京奧運的舉行。他認為巴赫、柯茲等人只是為了展現自己的權威。
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