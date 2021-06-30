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田徑／懷孕18週參加奧運選拔賽 佛萊琪：只為證明女性能力

聯合新聞網 / 綜合報導
美國田徑女將佛萊琪（Lindsay Flach）頂著懷孕18週的肚子角逐奧運選拔賽的七項全能，這畫面讓全世界都嚇呆了。 法新社
美國田徑女將佛萊琪（Lindsay Flach）頂著懷孕18週的肚子角逐奧運選拔賽的七項全能，這畫面讓全世界都嚇呆了。 法新社

美國田徑女將佛萊琪（Lindsay Flach）頂著懷孕18週的肚子角逐奧運選拔賽的七項全能，這畫面讓全世界都嚇呆了，她表示自己已做好萬全的準備，雖然自知水準不如懷孕前，「但我想證明身為女性的能力。」

由於東京奧運延期至今年，原本計劃在去年參賽的佛萊琪撲了個空，卻意外在今年懷孕，她表示自己已經接受命運安排，儘管這樣的選擇勢必終結自己的田徑生涯，「我一直都很想要小孩，我在參加選拔賽前有先諮詢醫生的意見，我非常小心，決動不會做出冒險或可能傷害孩子的行為。」

佛萊琪分別在鉛球與跳遠兩項目留下了紀錄後退賽，她坦然面對這樣的結果，「我知道自己的狀況不允許也不可能回到過去的水準，但我想要證明身為女性的能力，並且身體力行，往後再開啟人生下一個章節。」

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