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棒球／日本武士力拚終結金牌荒 追加1.5億日圓奪冠獎金

中央社 / 東京30日綜合外電報導
日本為在東京奧運留下棒球金牌，追加1.5億日圓奪冠獎金，若成功奪金，每名選手可獲超過1000萬日圓。 聯合報系資料照
日本為在東京奧運留下棒球金牌，追加1.5億日圓奪冠獎金，若成功奪金，每名選手可獲超過1000萬日圓。 聯合報系資料照

奧運過去5度將棒球列為正式項目，日本從未缺席，但最佳紀錄僅為銀牌。日本為在東京奧運留下棒球金牌，追加1.5億日圓奪冠獎金，若成功奪金，每名選手可獲超過1000萬日圓。

日本日前公布東京奧運棒球代表隊「日本武士隊」（侍JAPAN）24人名單，包括投手田中將大等精銳盡出，總教練稻葉篤紀宣言，目標是在東京奧運奪金。

日本放送協會（NHK）報導，日本奧會（JOC）將頒發獎金給在奧運奪牌的選手，金牌獎金500萬日圓（約新台幣126萬元）、銀牌200萬日圓、銅牌100萬日圓。

除了日本奧會的獎金之外，專門經營日本棒球國家代表隊相關活動的NPB Enterprise公司，將支付代表隊成員出賽酬勞，並比照日本奧會的額度，追加同額獎金給選手與教練。

也就是說，若日本棒球代表隊在東京奧運奪金，每名選手將可入袋超過1000萬日圓。

「Sports 報知」報導，棒球代表隊成員包括選手24人及教練等6人，共30人，若奪金牌，追加獎金總額達1億5000萬日圓，以打破慣例的高額獎金激勵代表隊奪金。

報導還指出，棒球是日本非常有望奪牌的比賽項目，根據世界棒壘球總會（WBSC）排名，日本目前全球第一，是最被看好奪金的隊伍。

從1992年開始，奧運連續5屆將棒球列為正式比賽項目。日本在1992年巴塞隆納奧運及2004年雅典奧運獲銅牌，最佳紀錄是1996年亞特蘭大奧運獲銀牌，5屆都未能奪金。

2012年倫敦奧運與2016年里約奧運取消棒球項目，今年東京奧運是由主辦城市東京都提案，讓棒球重返賽場。

東京奧運棒球項目出賽隊伍有日本、美國、韓國、墨西哥、以色列、多明尼加，共6支球隊。日本隊首戰預定在7月28日於福島縣吾妻球場對戰多明尼加。

東奧棒球 2020東京奧運

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