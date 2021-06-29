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游泳／日本國家隊公布 抗癌女泳士池江璃花子僅參加3項接力

聯合新聞網 / 綜合報導
池江璃花子。 路透社
池江璃花子。 路透社

東京奧運日本地主對公佈其游泳項目參賽名單，其中戰勝白血病的池江璃花子只參加接力項目，男子方面，瀨戶大也將參賽3個男子個人項目，其中200公尺與400公尺混泳項目可望奪金。

池江璃花子在此之前的奧運資格賽中獲得100公尺自由式與100公尺蝶式冠軍，不過因未達東奧參賽標準而無法入圍，不過仍有參加接力項目的機會，包括女子自由式、混泳以及男女混合混泳三項。

瀨戶大也則一舉拿下200公尺蝶式、200公尺混合與400公尺混合的參賽資格，上屆里約奧運他曾摘下400公尺混泳季軍，也曾於2015、19年世錦賽奪冠，外界奪冠呼聲高，另外200公尺項目將會與同為日本的隊友萩野公介競爭。

東奧焦點選手 2020東京奧運

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