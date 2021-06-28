籃球／奧運男籃資格賽希臘公布12人名單 只僅字母弟能參賽

希臘近日公布參加奧運男子籃球資格賽12人名單，其中僅見到「字母弟」Kostas（Kostas Antetokounmpo），卻不見「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與大哥Thanasis（Thanasis Antetokounmpo）的名字。

由於NBA季後賽東區決賽現正舉行，隸屬公鹿的「字母哥」與大哥Thanasis缺席，而湖人隊的Kostas則選擇參戰，他也成為本屆希臘國家隊唯一一名NBA的現役球員。

而除了後衛的Nick Calathes效力於西班牙聯賽的巴塞隆納隊，希臘隊其餘10人皆來自於國內聯賽。