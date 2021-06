籃球／奧運男籃資格賽希臘公布12人名單 只僅字母弟能參賽

希臘近日公布參加奧運男子籃球資格賽12人名單,其中僅見到「字母弟」Kostas(Kostas Antetokounmpo),卻不見「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)與大哥Thanasis(Thanasis Antetokounmpo)的名字。

由於NBA季後賽東區決賽現正舉行,隸屬公鹿的「字母哥」與大哥Thanasis缺席,而湖人隊的Kostas則選擇參戰,他也成為本屆希臘國家隊唯一一名NBA的現役球員。

而除了後衛的Nick Calathes效力於西班牙聯賽的巴塞隆納隊,希臘隊其餘10人皆來自於國內聯賽。

The team photo of the #Greece national basketball team as they get ready for the Olympic qualifying tournament pic.twitter.com/RhwnDKvYvY