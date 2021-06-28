籃球／奧運男籃資格賽希臘公布12人名單 只僅字母弟能參賽
希臘近日公布參加奧運男子籃球資格賽12人名單，其中僅見到「字母弟」Kostas（Kostas Antetokounmpo），卻不見「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與大哥Thanasis（Thanasis Antetokounmpo）的名字。
由於NBA季後賽東區決賽現正舉行，隸屬公鹿的「字母哥」與大哥Thanasis缺席，而湖人隊的Kostas則選擇參戰，他也成為本屆希臘國家隊唯一一名NBA的現役球員。
而除了後衛的Nick Calathes效力於西班牙聯賽的巴塞隆納隊，希臘隊其餘10人皆來自於國內聯賽。
The team photo of the #Greece national basketball team as they get ready for the Olympic qualifying tournament pic.twitter.com/RhwnDKvYvY— HFCToronto (@HFCToronto) June 20, 2016
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言