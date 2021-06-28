棒球／從奧運戰友到監督 稻葉篤紀點名田中將大當隊長

日本棒球武士隊26人名單在日前出爐，監督稻葉篤紀昨（27日）前往位在仙台市的東北樂天金鷲主場，除了會會老戰友田中將大，也希望他在今年東奧能擔任領導球隊的隊長一職。

田中將大早在2008年就有披上武士隊球衣的經驗，當時的稻葉篤紀還是選手，兩人從隊友變成監督與球員的關係，在國家隊還是頭一次。該年北京奧運結束後，後者繼續為日本火腿效力，直到2014年，田中選擇赴美挑戰大聯盟，稻葉則是選擇引退。

自2017年起，稻葉篤紀接掌國家隊兵符，而今年正好碰上奧運延期一年，田中將大又返日打球的狀況，種種巧合交織在一起，讓身為監督的稻葉十分興奮，他也表示打從那時開始，他就打算親自向田中詢問再次加入日本隊、為國爭光的意願，而他的答覆也從日前公布的26人名單便可知悉。

稻葉篤紀接下監督一職後，昨天首次與田中將大會面，他表示兩人談到了接下來的奧運流程、陣容的編排，並希望對方能擔任國家隊隊長，帶領球隊走向勝利。