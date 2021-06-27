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田徑／美國代表隊選拔 110米跨欄世界冠軍哈洛威出線

中央社 / 俄勒岡州尤金26日綜合外電報導
哈洛威。 路透
哈洛威。 路透

男子110公尺跨欄世界冠軍哈洛威今天技壓群雄，在美國俄勒岡州田徑選拔賽取得令人印象深刻的勝利，向下個月東京奧運的對手發出警訊。

這次比賽現任110公尺跨欄世界冠軍哈洛威（Grant Holloway）最佳成績12秒81，險些打破美國選手梅瑞特（Aries Merritt）在2012年創下的12秒8世界紀錄，輕鬆拿下前往東京奧運的門票。

現年23歲的哈洛威來自維吉尼亞州，在尤金（Eugene）海威德運動場（Hayward Field）舉行的選拔選中，他在準決賽跑出領先全球的12秒81佳績，後來在決賽中以12秒96奪冠，領先艾倫（Devon Allen）的13秒10秒和羅伯茲（Daniel Roberts）的13秒11。

2019年世界田徑錦標賽400公尺跨欄銀牌得主班傑明（Rai Benjamin）也表現出色，在決賽獲勝並締造史上第2快的成績。

23歲的班傑明在最後一個彎道加速前進，最後以46秒83的領先全球成績擊敗對手。

只有世界紀錄保持人楊恩（Kevin Young）在1992年創下的46秒78紀錄比班傑明快。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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