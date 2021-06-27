田徑／女子200米史上第2快 新秀湯瑪絲入選美奧運代表隊

美國短跑新秀湯瑪絲今天在美國奧運田徑選拔賽女子200公尺項目創下21秒61佳績，是僅次於已故田徑傳奇女將喬伊娜的史上第2快好手，成功入選美國奧運代表隊。

法新社報導，現年24歲的哈佛大學畢業生湯瑪絲（Gabby Thomas）在俄勒岡州尤金（Eugene）海威德運動場（Hayward Field）以21秒61佳績震撼全場，刷新今年全球最快紀錄。

美國已故田徑傳奇女將「花蝴蝶」（Flo-Jo）喬伊娜（Florence Griffith Joyner）在1988年漢城（韓國首爾）奧運分別創下21秒34和21秒56世界紀錄，湯瑪絲今天則跑出世界第3快成績。

湯瑪絲在前兩輪比賽中都創下今年最快成績，然而她把最佳表現留到最後關頭，在彎道處取得領先後一路直奔終點線，振臂慶祝。

布蘭狄尼（Jenna Prandini）和貝特（AnaviaBattle）分別以21秒89及21秒95成績位居第2、3名。

上週在女子400公尺決賽表現出色，確定搶下奧運門票的資深短跑女將菲麗絲（Allyson Felix）今天則拿下第5名。