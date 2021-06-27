田徑／牙買加跳遠之王蓋爾驚險退敵 取得東奧資格

世界跳遠冠軍蓋爾（Tajay Gayle）今天在牙買加奧運選拔賽後來居上奪下勝利，取得東京奧運參賽資格。

法新社報導，24歲的蓋爾拿過2019年世界錦標賽金牌。今天他與就讀美國田納西大學（University ofTennessee）的好手麥克勞（Carey McLeod）對決後驚險勝出。

麥克勞在前兩輪領先，隨後蓋爾跳出8米23的成績，勝過麥克勞的8米14。

另一方面，女子組百米短跑冠軍佛瑞塞-普萊斯（Shelly-Ann Fraser-Pryce）和男子組冠軍崔西（Tyquendo Tracey），都取得明天200公尺短跑決賽資格，有機會拿下雙料冠軍。

佛瑞塞-普萊斯只曾在2012年拿過全國雙料冠軍。今天她跑出22秒40晉級決賽，僅次於同組對手傑克森（Shericka Jackson）的22秒28。

2019年拿過雙料冠軍的湯普森-赫拉（ElaineThompson-Herah）則以22秒90位居小組之首晉級。

她們將在決賽中，對上世界U20田徑錦標賽100、200米雙料金牌得主威廉斯（Briana Williams）。

男子組200公尺部分，崔西在資格賽中以20秒38跑出個人最佳成績，雖不敵佛特（Julian Forte）的本季最佳成績20秒22與布雷克（Yohan Blake）的20秒29，但崔西仍試圖在決賽拿下生涯首次雙冠。